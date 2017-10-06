Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
Уругвай поделил очки с Венесуэлой в отборочном матче ЧМ-2018
Сборная Уругвая сыграла вничью с Венесуэлой в матче 17-го тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018.
Сборная Уругвая сыграла вничью с Венесуэлой в матче 17-го тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018.
Встреча состоялась на стадионе «Полидепортиво де Пуэбло Нуэво» в
Уругвай набрал 28 очков и
В финальную стадию чемпионата мира — 2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные.