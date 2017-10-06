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09:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Уругвай поделил очки с Венесуэлой в отборочном матче ЧМ-2018

Сборная Уругвая сыграла вничью с Венесуэлой в матче 17-го тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018.

Встреча состоялась на стадионе «Полидепортиво де Пуэбло Нуэво» в Сан-Кристобале и завершилась со счётом 0:0.

Уругвай набрал 28 очков и по-прежнему занимает второе место в отборочной группе. Венесуэла (9) замыкает турнирную таблицу. В заключительном туре отборочного цикла уругвайцы дома примут сборную Боливии, а венесуэльцы в гостях сыграют с Парагваем.

В финальную стадию чемпионата мира — 2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные.

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