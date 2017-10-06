Уругвай поделил очки с Венесуэлой в отборочном матче ЧМ-2018

Встреча состоялась на стадионе «Полидепортиво де Пуэбло Нуэво» в Сан-Кристобале и завершилась со счётом 0:0.

Уругвай набрал 28 очков и по-прежнему занимает второе место в отборочной группе. Венесуэла (9) замыкает турнирную таблицу. В заключительном туре отборочного цикла уругвайцы дома примут сборную Боливии, а венесуэльцы в гостях сыграют с Парагваем.