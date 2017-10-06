Сборные Англии и Германии сыграют на чемпионате мира по футболу в России

Источник: РИА "Новости"

Ранее на мировое первенство пробились команды России (как представитель страны-организатора), Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Кейн как Бекхэм

Англичане досрочно обеспечили себе первое место в группе F, в девяти матчах набрав 23 очка. В четверг английская сборная на лондонском стадионе «Уэмбли» со счетом 1:0 обыграла словенцев, став недосягаемой для ближайшего преследователя — команды Шотландии, победившей словаков (1:0) и имеющей 17 очков.

Победный гол в ворота сборной Словении забил 24-летний нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Похожая история произошла с английской сборной в отборочном турнире к чемпионату мира 2002 года, когда Дэвид Бекхэм на последних секундах матча с греками великолепным ударом со штрафного сравнял счет — 2:2, подарив команде путевку на турнир, который прошел в Японии и Южной Корее.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа F, 5.10.2017, 21:45 Англия 1 Словения 0

«Это не совпадение, что мы забили много голов в последние моменты игры, мы знали, что должны побеждать, — сказал после матча со словенцами главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. — У нас молодая команда, которая все время учится. Мы добрались до чемпионата мира, для страны это важно, у нас есть потенциал, но и есть много работы впереди. Теперь мы видим, где мы можем все время прибавлять».

На третьем месте в группе F идут словаки (15 очков), словенцы занимают четвертую строчку (14), далее следует команда Литвы (6), которая в среду в Валлетте не сумела обыграть сборную Мальты (1:1), набравшую первый балл в нынешней квалификации.

Участник стыковых матчей должен определиться в воскресенье, когда сборная Словении в Любляне сыграет с шотландцами, а команда Словакии в Братиславе встретится с мальтийцами. Сборная Англии наведается в Вильнюс, где сразится с командой Литвы.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018 пройдет 17 октября. В них сыграют восемь команд, при этом отборочных групп всего девять. Таким образом, сборная, набравшая меньше всего очков среди команд, ставших в своих группах вторыми, в стыковой раунд не попадет, причем очки, добытые в играх со сборными, занявшими в своих группах последние позиции, в данном рейтинге не учитываются. На данный момент худшей среди вторых является команда Уэльса, выступающая в группе D.

Стопроцентная Германия

Сборная Германии досрочно победила в группе С, в Белфасте обыграв команду Северной Ирландии (3:1). Забитыми мячами в составе немецкой сборной отметились Себастьян Руди, Сандро Вагнер и Йозуа Киммих, у хозяев отличился Джош Мадженнис. В других встречах группы С, состоявшихся в среду, норвежцы в гостях обыграли команду Сан-Марино (8:0), а чехи в Баку одолели азербайджанцев (2:1).

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа C, 5.10.2017, 21:45 Северная Ирландия 1 Германия 3

«Мы контролировали весь ход матча, кроме того, мы заняли первое место в группе», — сказал после матча главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

«Быстрый гол был чрезвычайно важен, мы все время доминировали в игре. Теперь мы собираемся приехать в Россию и показать там хороший результат», — отметил Руди.

Команда Германии в девяти матчах набрала максимально возможное количество очков — 27. В активе североирландской сборной 19 очков, несмотря на поражение, она гарантированно не опустится ниже второго места и имеет хорошие шансы на попадание в стыковые матчи. На третьем месте в группе С находится сборная Чехии (12 очков), на четвертом — сборная Норвегии (10), на пятом — сборная Азербайджана (10), на шестом — сборная Сан-Марино (0).

В воскресенье в группе С пройдет три игры: Чехия — Сан- Марино, Германия — Азербайджан и Норвегия — Северная Ирландия.

Провал Черногории

В группе Е на стадионе в Подгорице, где 2,5 года назад в голову российскому вратарю Игорю Акинфееву угодила петарда, сборная Черногории со счетом 0:1 уступила команде Дании. Матч был решающим для обеих команд, ведущих борьбу за стыковые игры, до восьмого тура группового этапа у них было по 16 очков. Победу датчанам принес забитый на 16-й минуте гол 25-летнего полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Занять второе место черногорцам будет сложно. Для этого им нужно победить в воскресенье в Варшаве сборную Польши, и чтобы датчане в Копенгагене уступили румынам с разницей в три и более мяча, поскольку разница забитых и пропущенных голов сейчас не в пользу сборной Черногории («плюс 10» против «плюс 12» — у Дании).

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 5.10.2017, 19:00 Армения 1 Польша 6

Польская сборная уверенно лидирует в группе Е, набрав 22 очка. В среду она со счетом 6:1 в Ереване разгромила команду Армении. Хет-трик сделал нападающий немецкой «Баварии» Роберт Левандовский, установив рекорд по количеству голов в одном европейском отборочном цикле — как чемпионатов мира, так и чемпионатов Европы. В текущей квалификации 29-летний форвард забил уже 15 мячей.

Опередить польского нападающего может португалец Криштиану Роналду, который в нынешнем отборе забил 14 голов. Сборная Португалии ближайший матч квалификации проведет в субботу, когда на выезде сыграет с командой Андорры.

В другом матче группы Е румыны в Плоешти со счетом 3:1 обыграли команду Казахстана. Румынская сборная идет на четвертом месте (12 очков), пятое место занимает сборная Армении (5), шестое — сборная Казахстана (2).

На очереди Сербия и Испания

В четверг матчи отборочного цикла чемпионата мира в европейской зоне пройдут в группах D (Грузия — Уэльс, Австрия — Сербия и Ирландия — Молдавия), G (Италия — Македония, Испания — Албания и Австрия — Сербия) и I (Хорватия — Финляндия, Турция — Исландия и Косово — Украина). Досрочно выйти в финальную часть чемпионата мира могут сборные Сербии и Испании.