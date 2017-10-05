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01:27 (мск), источник: ТАСС

Руди: Сборная Германии собирается показать хороший результат на ЧМ-2018 в России

ТАСС, 6 октября. Сборная Германии собирается показать хороший результат на чемпионате мира 2018 года по футболу, который пройдет в России. Об этом заявил полузащитник команды Себастьян Руди, слова которого приводит Sport1.de.

В четверг сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Руди забил первый мяч команды. «Быстрый гол был чрезвычайно важен, мы все время доминировали в игре. Теперь мы собираемся приехать в Россию и показать там хороший результат», — сказал он.

Главный тренер немцев Йоахим Лёв заявил, что доволен результатом. «Я уже был доволен после нашего быстрого гола, мы контролировали весь ход матча. Кроме этого мы заняли первое место в группе», — сказал тренер.

В турнирной таблице группы C сборная Германии досрочно заняла первое место, набрав 27 очков (девять побед в девяти играх) и став недосягаемой для североирландцев (19 очков), которые, несмотря на поражение, обеспечили себе вторую позицию и могут сыграть в стыковых матчах, где примут участие восемь из девяти лучших сборных среди занявших в своих группах вторые места.

Сборная Германии является действующим чемпионом мира, в 2014 году в финальном матче немцы переиграли команду Аргентины со счетом 1:0. Всего немецкая национальная команда четырежды становилась победителем мирового первенства — в 1954, 1974, 1990 и 2014 году. На последних четырех чемпионатах мира команда Германии доходила как минимум до полуфинала. Помимо четырех титулов чемпионов мира, в активе немецкой команды три выигранных чемпионата Европы и одна победа на Кубке конфедераций, которая была добыта летом 2017 года в России.

Северная Ирландия 1:3
Первый тайм: 0:2
Германия
5.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа C Windsor Park
Главные тренеры
Майкл О`Нилл Йоахим Лев
Голы
90+3′ Джош Магеннис  
21 Себастьян Руди 2′
9 Сандро Вагнер 21′
18 Джошуа Киммих 86′
Составы
Майкл Макговерн 1
Конор Маклафлин 2
Гарет Маколи 4
Джонатан Эванс 5
Крис Брант 11
Стивен Дэйвис (к) 8
Оливер Норвуд 16
Джош Магеннис 21
45′ Ли Ходсон 6
Стюарт Даллас 14
69′ Кайл Лафферти 10
Коннор Вашингтон 9
80′ Корри Эванс 13
Джордж Сэвилл 19
22 Марк-Андре тер Штеген
18 Джошуа Киммих
5 Марвин Платтенхардт
5 Матс Хуммельс
17 Джером Боатенг
8 Тони Кроос
21 Себастьян Руди
9 Сандро Вагнер
13 Томас Мюллер (к) 83′
13 Ларс Штиндль
7 Юлиан Дракслер 72′
23 Лерой Сане
8 Леон Горецка 66′
14 Эмре Джан
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 6
4 Угловые 6
6 Фолы 9
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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