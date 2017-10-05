Руди: Сборная Германии собирается показать хороший результат на ЧМ-2018 в России

В четверг сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Руди забил первый мяч команды. «Быстрый гол был чрезвычайно важен, мы все время доминировали в игре. Теперь мы собираемся приехать в Россию и показать там хороший результат», — сказал он.

Главный тренер немцев Йоахим Лёв заявил, что доволен результатом. «Я уже был доволен после нашего быстрого гола, мы контролировали весь ход матча. Кроме этого мы заняли первое место в группе», — сказал тренер.

В турнирной таблице группы C сборная Германии досрочно заняла первое место, набрав 27 очков (девять побед в девяти играх) и став недосягаемой для североирландцев (19 очков), которые, несмотря на поражение, обеспечили себе вторую позицию и могут сыграть в стыковых матчах, где примут участие восемь из девяти лучших сборных среди занявших в своих группах вторые места.