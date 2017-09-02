Луческу: Считаю, что не заслужил наказания от ФИФА

Румынский специалист пытался показать видеоповторы спорных моментов матча с Украиной со своего телефона арбитрам встречи. В ФИФА такое поведение Луческу расценили как преследование судейской бригады, за что специалиста наказали дисквалификацией на один матч.

«Я должен уважать это решение ФИФА, однако хотел бы выслушать доводы со стороны организации. Я заслужил этого со своим 50-летним опытом в европейском футболе. Считаю, что не заслуживал наказания, однако с этим ничего не поделаешь», — цитирует Луческу Goal.