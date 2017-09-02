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01:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Луческу: Считаю, что не заслужил наказания от ФИФА

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал решение ФИФА о его дисквалификации на один матч за поведение в гостевой встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Украиной (0:2).

Румынский специалист пытался показать видеоповторы спорных моментов матча с Украиной со своего телефона арбитрам встречи. В ФИФА такое поведение Луческу расценили как преследование судейской бригады, за что специалиста наказали дисквалификацией на один матч.

«Я должен уважать это решение ФИФА, однако хотел бы выслушать доводы со стороны организации. Я заслужил этого со своим 50-летним опытом в европейском футболе. Считаю, что не заслуживал наказания, однако с этим ничего не поделаешь», — цитирует Луческу Goal.

Луческу не сможет присутствовать на тренерском мостике в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Исландии, который состоится 6 октября.

Украина 2:0
Первый тайм: 2:0
Турция
2.09.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I ОСК Металлист
Главные тренеры
Андрей Шевченко Мирча Луческу
Голы
18′ Андрей Ярмоленко  
42′ Андрей Ярмоленко  
Составы
Андрей Пятов  
Богдан Бутко  
Николай Матвиенко  
Сергей Кривцов  
Евгений Хачериди  
Андрей Ярмоленко  
Виктор Коваленко  
Тарас Степаненко  
90′ Евгений Коноплянка  
Александр Зинченко  
79′ Руслан Ротань (к)  
Руслан Малиновский  
70′ Артем Кравец  
71′ Артем Беседин  
  Волкан Бабаджан
  Кейбаши Исмаил
  Езбайраклы Шенер
  Толга Джигерджи
  Дженгиз Ундер
  Эмре Белезоглу (к)
  Мехмет Топал
  Тосун Дженк
  Сердар Азиз 73′
  Чаглар Сеюнджю
  Туфан Озан 60′
  Езякуп Огузхан 86′
  Хакан Чалханоглу 68′
  Арда Туран
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 1
7 Угловые 3
7 Фолы 7
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Исландия
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