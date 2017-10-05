Бородюк прокомментировал поражение от Румынии

— К ребятам нет претензии по самоотдаче и борьбе. Есть индивидуальные ошибки, которых мы знаем. Конечно, над этим предстоит много работать. Из ошибок получаются голы. Были неплохие эпизоды, но нас не хватает на все 90 минут.



— Самым большим сюрпризом было отсутствие Давида Лории в стартовом составе. С чем это было связано?

— Исходя из последних тренировочных процессов мы решили дать шанс Стасу Покатилову. Ротация нужна команде. Каким было решение, правильным или нет, оценивают эксперты. Я думаю, что в сегодняшнем матче он выручал в каких-то моментах. Нельзя говорить конкретно про одного игрока. Здесь имеет ряд индивидуальных ошибок. Повторюсь, что по самоотдаче у меня нет претензии ни к одному из футболистов. Выбор был за Покатилова. Мы будем прислушиваться к мнению тренера по вратарям.



— Вы заметили какие-то изменения в игре сборной Румынии после смены главного тренера?

— Мне некорректно сравнивать двух тренеров. Я не думаю, что должен говорить что-то про своих коллег, с которыми вместе находимся в одной профессии. В целом отмечу, что у сборной Румынии была видна хорошая мотивация. Плюс они обладают техничными футболистами и, на мой взгляд, они превосходили наших игроков в скорости.



— Нусербаева, Байжанова и Тунгышбаева Вы приберегли для матча со сборной Арменией?

— Естественно, потому что у нас есть футболисты, получившие желтые карточки. Следующую игру пропустят Суюмбаев и Куат. Целый ряд футболистов висят на желтых карточках, поэтому был заменен Тагыберген, чтобы приберечь его на матч с Арменией.



— Каково состояние Азата Нургалиева?

— Врачи скажут точный ответ. Действительно, он получил сильный удар. Мы так же решили его приберечь. Нужно исходить из того, что нам предстоит перелет и остается лишь один день для восстановления. По этой причине мы провели ранние замены.



— В первом тайме была заметна усталость команды. Если гипотетически представить, что можно сделать столько замен, сколько угодно, то как бы Вы сделали?

— У меня только три замены. Наверное сказывается концовка сезона. Мы увидели, над какими ошибками надо поработать, в частности уступаем в скоростных действиях.



— Какие бы Вы дали пожелания тренерам клубов, откуда приезжают футболисты? На что стоит обратить внимание?

— Конечно, для тренера сборной важно, чтобы вызванные футболисты имели игровую практику. К сожалению, не всегда так получается. Многие игроки не имеют постоянной игровой практики, поэтому очень тяжело бывает.



— Кого можете отметить из футболистов сборной Румынии? Знали ли Вы что-нибудь об игроке Будеску?

— Я много раз говорил, что есть выделяющиеся игроки, но на поле играет команда. Здесь нужно следить за всей командой, как она двигается на поле, борется за мяч, работает в индивидуальном плане. Много футбольных факторов. Нужно отметить, что в каких-то эпизодах соперник был быстрее, поэтому у них имелось преимущество в первом тайме. Нам не хватает системности на протяжении всех 90 минут, а именно держать скорость на темпе.



— Вы отметили важность игровой практики, но сегодня за сборную Казахстана гол забил Бауыржан Турысбек, у которого нету этого в своем клубе среди сборников. Если бы все травмированные футболисты были в строю, у Турысбека появился бы шанс выйти на поле?

— Он имеет игровую практику, так как сыграл во второй команде «Кайрата». Он играл все 90 минут, забивал голы. Мы за ним следили. Самый важный момент для футболиста — это иметь игровую практику на протяжении всех 90 минут. Сегодня он вышел и достаточно хорошо сыграл.