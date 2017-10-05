Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
В ЛНР ответили на сообщения о продаже угля в Польшу
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Северная Ирландия1
Германия3
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Сан-Марино0
Норвегия8
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Черногория0
Дания1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Румыния3
Казахстан1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Англия1
Словения0
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Мальта1
Литва1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Шотландия1
Словакия0
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Азербайджан1
Чехия2
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Армения1
Польша6
Футбол. Сборные
5.10
Ирак2
Кения1
Футбол. Сборные
5.10
Иран2
Того0
Все события
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
01:43 (мск), источник: Sports.kz

Бородюк прокомментировал поражение от Румынии

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал отборочную игру к Чемпионату Мира — 2018 против Румынии (1:3), сообщает корреспондент KazFootball.kz из Плоешти.

— К ребятам нет претензии по самоотдаче и борьбе. Есть индивидуальные ошибки, которых мы знаем. Конечно, над этим предстоит много работать. Из ошибок получаются голы. Были неплохие эпизоды, но нас не хватает на все 90 минут.

— Самым большим сюрпризом было отсутствие Давида Лории в стартовом составе. С чем это было связано?
— Исходя из последних тренировочных процессов мы решили дать шанс Стасу Покатилову. Ротация нужна команде. Каким было решение, правильным или нет, оценивают эксперты. Я думаю, что в сегодняшнем матче он выручал в каких-то моментах. Нельзя говорить конкретно про одного игрока. Здесь имеет ряд индивидуальных ошибок. Повторюсь, что по самоотдаче у меня нет претензии ни к одному из футболистов. Выбор был за Покатилова. Мы будем прислушиваться к мнению тренера по вратарям.

— Вы заметили какие-то изменения в игре сборной Румынии после смены главного тренера?
— Мне некорректно сравнивать двух тренеров. Я не думаю, что должен говорить что-то про своих коллег, с которыми вместе находимся в одной профессии. В целом отмечу, что у сборной Румынии была видна хорошая мотивация. Плюс они обладают техничными футболистами и, на мой взгляд, они превосходили наших игроков в скорости.

— Нусербаева, Байжанова и Тунгышбаева Вы приберегли для матча со сборной Арменией?
— Естественно, потому что у нас есть футболисты, получившие желтые карточки. Следующую игру пропустят Суюмбаев и Куат. Целый ряд футболистов висят на желтых карточках, поэтому был заменен Тагыберген, чтобы приберечь его на матч с Арменией.

— Каково состояние Азата Нургалиева?
— Врачи скажут точный ответ. Действительно, он получил сильный удар. Мы так же решили его приберечь. Нужно исходить из того, что нам предстоит перелет и остается лишь один день для восстановления. По этой причине мы провели ранние замены.

— В первом тайме была заметна усталость команды. Если гипотетически представить, что можно сделать столько замен, сколько угодно, то как бы Вы сделали?
— У меня только три замены. Наверное сказывается концовка сезона. Мы увидели, над какими ошибками надо поработать, в частности уступаем в скоростных действиях.

— Какие бы Вы дали пожелания тренерам клубов, откуда приезжают футболисты? На что стоит обратить внимание?
— Конечно, для тренера сборной важно, чтобы вызванные футболисты имели игровую практику. К сожалению, не всегда так получается. Многие игроки не имеют постоянной игровой практики, поэтому очень тяжело бывает.

— Кого можете отметить из футболистов сборной Румынии? Знали ли Вы что-нибудь об игроке Будеску?
— Я много раз говорил, что есть выделяющиеся игроки, но на поле играет команда. Здесь нужно следить за всей командой, как она двигается на поле, борется за мяч, работает в индивидуальном плане. Много футбольных факторов. Нужно отметить, что в каких-то эпизодах соперник был быстрее, поэтому у них имелось преимущество в первом тайме. Нам не хватает системности на протяжении всех 90 минут, а именно держать скорость на темпе.

— Вы отметили важность игровой практики, но сегодня за сборную Казахстана гол забил Бауыржан Турысбек, у которого нету этого в своем клубе среди сборников. Если бы все травмированные футболисты были в строю, у Турысбека появился бы шанс выйти на поле?
— Он имеет игровую практику, так как сыграл во второй команде «Кайрата». Он играл все 90 минут, забивал голы. Мы за ним следили. Самый важный момент для футболиста — это иметь игровую практику на протяжении всех 90 минут. Сегодня он вышел и достаточно хорошо сыграл.

Румыния 3:1
Первый тайм: 2:0
Казахстан
5.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа E Ilie Oana
Главные тренеры
Козмин Контра Александр Бородюк
Голы
33′ Констатнтин Будеску  
38′ Констатнтин Будеску  
73′ Клаудиу Кешеру  
  Бауыржан Турысбек 82′
Составы
Чиприан Тэтэрушану  
71′ Ромарио Бензар  
Кристьян Ганя  
Драгош Григоре  
Влад Кирикеш (к)  
Георге Грозав  
65′ Александру Кипчу  
Рэзван Марин  
24′ 70′ Михай Пинтилий  
Овидиу Хобан  
79′ Констатнтин Будеску  
Александру Йоницэ  
66′ Флорин Андоне  
Клаудиу Кешеру  
  Стас Покатилов
  Елдос Ахметов
  Виктор Дмитренко
  Гафуржан Суюмбаев 53′
  Сергей Малый 79′
  Абзал Бейсебеков
  Исламбек Куат (к) 10′
  Аслан Дарабаев 73′
  Асхат Тагыберген 65′
  Бауыржан Турысбек
  Азат Нургалиев 45′
  Сергей Хижниченко
  Роман Муртазаев 58′
  Алексей Щеткин
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 5
7 Угловые 3
17 Фолы 16
1 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кроуфорд назвал победителя боя Головкин - Альварес
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018
Сборная Англии стала 10-м участником чемпионата мира по футболу
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Роберт Левандовски обновил рекорд отборочных турниров УЕФА
Противостояние Хэмилтона и Феттеля продолжится на этапе в Японии
ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Луческу
Бразилия не смогла обыграть Боливию в матче отбора ЧМ-2018
Новости
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь