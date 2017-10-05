Саутгейт назвал важным моментом для Англии выход команды на ЧМ-2018 по футболу

В четверг сборная Англии обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Единственный гол в матче забил Гарри Кейн в компенсированное ко второму тайму время.

«Это не совпадение, что мы забили много голов в последние моменты игры, мы знали, что должны побеждать, — сказал Саутгейт. — Это молодая команда, которая все время учится. Мы добрались до чемпионата мира, для страны это важно, у нас есть потенциал, но и есть много работы впереди. Теперь мы видим, где мы можем все время прибавлять».

Голкипер англичан Джо Харт назвал потрясающим выход сборной в финальную часть чемпионата мира. «Нам очень важно, что мы в деле. Англия получила квалификацию на чемпионат мира, потрясающе. Я не слушаю критиков, я слушаю парней в раздевалке, мы друг за друга стеной», — сказал он после матча.

Англичане принимали участие в 14 турнирах, выиграв чемпионат мира 1966 года. С 1994 года команда не может пройти дальше стадии четвертьфинала, а на предыдущем турнире в Бразилии не смогла выйти из группы.