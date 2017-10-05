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01:41 (мск), источник: ТАСС

Саутгейт назвал важным моментом для Англии выход команды на ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 6 октября. Выход сборной Англии по футболу на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, является очень важным моментом для страны. Такое мнение выразил главный тренер англичан Гарет Саутгейт, слова которого приводит газета Telegraph.

В четверг сборная Англии обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Единственный гол в матче забил Гарри Кейн в компенсированное ко второму тайму время.

«Это не совпадение, что мы забили много голов в последние моменты игры, мы знали, что должны побеждать, — сказал Саутгейт. — Это молодая команда, которая все время учится. Мы добрались до чемпионата мира, для страны это важно, у нас есть потенциал, но и есть много работы впереди. Теперь мы видим, где мы можем все время прибавлять».

Голкипер англичан Джо Харт назвал потрясающим выход сборной в финальную часть чемпионата мира. «Нам очень важно, что мы в деле. Англия получила квалификацию на чемпионат мира, потрясающе. Я не слушаю критиков, я слушаю парней в раздевалке, мы друг за друга стеной», — сказал он после матча.

Англичане принимали участие в 14 турнирах, выиграв чемпионат мира 1966 года. С 1994 года команда не может пройти дальше стадии четвертьфинала, а на предыдущем турнире в Бразилии не смогла выйти из группы.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Англия 1:0
Первый тайм: 0:0
Словения
5.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа F Wembley
Главные тренеры
Гарет Саутгейт Сречко Катанец
Голы
90+4′ Харри Кейн  
Составы
Джо Харт 1
Кайл Уокер 2
Райан Бертранд 3
Гэри Кэйхилл 5
45′ Джон Стоунс 6
Маркус Рэшфорд 10
Харри Кейн (к) 9
Эрик Дайер 4
Джордан Хендерсон 8
64′ Алекс Окслейд-Чемберлен 11
Джесси Лингард 22
85′ Рахим Стерлинг 7
Майкл Кин 16
1 Ян Облак
23 Альяж Струна 87′
13 Боян Йокич
5 Боштьян Цесар (к)
17 Миха Мевля 45+1′
21 Беньямин Вербич
7 Йосип Иличич
6 Рене Крхин 38′
14 Роман Безяк 72′
19 Ян Репас
11 Андраж Шпорар 55′
10 Вальтер Бирса 90+6′
18 Райко Ротман 79′ 51′
9 Тим Матавж
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
10 Угловые 4
11 Фолы 17
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Словения
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