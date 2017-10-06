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00:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Катастрофа голландского футбола. В чем причины

Некогда футбольная сверхдержава рискует пропустить второй крупный турнир подряд и не поехать на чемпионат мира в Россию. Это уже не частный случай — Голландия погрязла в кризисе.

Источник: Reuters

УЖЕ НЕ ТА

В октябре 2015-го случилось страшное. Сборная Голландии потеряла шансы на участие в чемпионате Европы — впервые с 1984 года континентальный турнир прошел без нее. «Нужно нанять армию психологов, чтобы объяснить произошедшее», — писала тогда голландская газета Agle meen Dagblad. Причины провала оранжевых искали на поверхности, то есть в тренерском штабе и футболистах. Гус Хиддинк оказался слишком старым, сменивший его Данни Блинд — слишком неопытным, да и вообще в Голландии смена поколений. Поплачем, потерпим — и успокоимся.

Все оказалось сложнее. Руководство голландского футбола оставило Блинда на месте, и он завалил начало отборочного турнира на чемпионат мира — оранжевые проиграли французам и болгарам, сыграли вничью со шведами и очутились за бортом даже зоны стыковых матчей. Весной на место Блинда пришел наш друг Дик Адвокат, но и он пока даже силуэтом не напоминает спасителя. За два тура до финиша отборочного этапа Голландия отстает от идущей второй Швеции на три очка, от лидирующей Франции — на четыре. Оранжевым предстоят выезд в Минск и домашняя игра со скандинавами. Все не очень хорошо.

С ЧМ-2014 Голландия провела 18 официальных матчей, 8 из них заканчивались поражениями. Процент побед — ниже половины: 44%.

А ведь это та самая Голландия, которая подарила миру Ринуса Михелса с Йоханом Кройфом, Марко ван Бастена с Рудом Гуллитом, Денниса Бергкампа с Патриком Клайвертом, Арьена Роббена с Весли Снайдером. Та Голландия, которая еще три года назад добралась до бронзы чемпионата мира, разнесла в щепки Испанию, Бразилию и лишь по пенальти уступила в полуфинале. Почему Голландия уже не та?

Кенни ТЕТЕ (№ 2) | Источник: Reuters

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Для начала стоит пустить по ветру распространенный миф. Да, поколение ван Перси, Роббена и Снайдера вот-вот захлопнет за собой дверь, но происходящее сейчас нельзя объяснить одной лишь неопытностью сменщиков. Средний возраст голландцев на чемпионате мира 2014 года — 25,9 года. Средний возраст сентябрьского созыва сборной — 25,1. Среднее количество сыгранных матчей за национальную команду на момент старта ЧМ-2014 — 28,6. Сейчас — 27.

Не правы те, кто винят в бедах Голландии ее молодость. Это миф. Зато существует проблема качества футболистов. Сейчас в европейских суперклубах регулярно играют только два голландца — вечный Роббен в «Баварии» (и то, в новом сезоне он играет меньше) и Блинд в «Манчестер Юнайтед». Силлессен сидит в «Барселоне» на скамейке, а больше никого и нет даже в резерве. Ладно, чтобы болельщики «Ливерпуля» не обижались, добавим сюда еще Вайналдума, но этого все равно очень мало. На ЧМ-2010 спектр суперклубов был более пестрым.

В последней игре с Болгарией за голландцев играли Тете, Худт, Преппер, Вилхена, Янссен, де Фрай и ван Гинкел. А еще 33-летний Роббен. Вот они — издержки смены поколений. Половину сборной Голландии трудно даже узнать в лицо.

УСТАРЕВШАЯ ШКОЛА

Сама по себе смена поколений — это нормально. Каждая национальная сборная переживает ее примерно раз в десять лет. Но на результатах топ-команд смена поколений обычно отражается не очень сильно. У тех же голландцев, например, в 1996 году на Евро поехал состав с 20-летним Зеедорфом, 19-летним Клайвертом и незвездными зрелыми игроками за парой исключений. Поэтому Голландия и вылетела в четвертьфинале. Но попала же в плей-офф!

После того, как оранжевые потеряли шансы на французский Евро, Руд Гуллит пытался найти оправдания и очень точно описал проблему нынешнего поколения. «Сейчас молодых игроков забирают в основу клубов прямо со школьной скамьи, — говорил Гуллит, тогда еще не ставший помощником Адвоката в сборной. — Им просто вдалбливают в голову, что нужно делать на тренировках. Инициатива не приветствуется, ее вырезали из них. Вы должны глядеть в корень. Легко говорить, что это поколение недостаточно талантливое. Особенно если учесть, что это совсем не так».

Голландия превратилась в Андорру.
Гари ЛИНЕКЕР, экс-нападающий сборной Англии, ведущий BBC

Что значит «вдалбливают»? Все просто. Пока во всем мире с детства футболисты работают над физическим развитием, хваленые голландские академии делают ставку на технику — до 14 лет дети только и делают, что работают с мячом на занятиях. Отсюда и ворох щуплых игроков в сборной, в том числе в центре обороны и опорной зоне, где должны быть настоящие атлеты. Доходило до абсурда. Когда защитник де Фрай оказался в сборной Голландии, он понял, что ему нужно больше заниматься в тренажерном зале. Его тогдашний клуб «Фейеноорд», узнав об этом, лишил де Фрая капитанской повязки.

Марко ВАН ГИНКЕЛ (справа) и ГАБИ | Источник: AFP 2017

МЕДЛЕННАЯ ЛИГА

Мы с вами жалуемся на то, что российских футболистов в Европе почти нет. У голландцев ситуация не идентичная, но тоже аховая. Не только в суперклубах, но и в ведущих лигах мира от оранжевого цвета не рябит в глазах. В Испании из нынешней сборной числится только Силлессен (а, помните, какой прекрасной была голландская «Барселона»?), в Германии — Роббен и Рекик, в Италии — де Фрай и Стротман. В Англии оранжевых под десяток, но почти все играют в клубах второй-третьей руки. Почему?

Тренер-аналитик «Вест Хэма» Рори Кэмбелл в интервью ESPN рассказывал, что по игре футболистов в голландской лиге может определить, как они будут выглядеть в Англии. И результативность не говорит вообще ни о чем. Янссен забил 27 в позапрошлом чемпионате Голландии, а в «Тоттенхэме» за весь прошлый год — два. Депай после фантастических двух сезонов за ПСВ превратился в посмешище в «Манчестер Юнайтед». До них были Финнбогасон, Люк и Сим де Йонги, Афонсо Алвес… Технически оснащенные голландцы не могут показать себя в лиге, где физическая подготовка решает многое. Только в прошлом сезоне в Нидерланды после командировок в Англию возвращались ван Гинкел, Сим де Йонг, Крул (сейчас в «Брайтоне»), Бергхейс, ван Волфсвинкел и Ассаиди.

Депай приезжает в сборную в костюме перуанского флейтиста. Если ты ничего не добился, ты не должен так наряжаться на встречу с тренером.
Ко АДРИАНСЕ, бывший тренер «Твенте» и «Аякса»

В прошлом году в Англии играл еще один голландец — Мартен де Рон. После перехода в «Мидлсбро» его спросили о разнице в темпе между чемпионатами Англии и Голландии. Де Рон вздыхал: «Здесь скорости в десять раз выше, чем в Голландии». Еще он добавил, что даже не говорит свои друзьям о том, насколько гигантские деньги получает в Англии, но это в данном случае не имеет значения.

ИДЕЙНЫЙ ЗАСТОЙ

Ринус Михелс был гением тактики, Кройф — тоже. Он совершенствовал тотальный футбол, заново изобрел амплуа и считал, что правоногие должны играть на правом фланге, левые — на левом. Но он не делал акцента на физической готовности. Как-то Кройф сказал: «Хорошему игроку не нужна сила». Зато нужна техника и тактическая выучка. Для 1970-х подход Михелса и Кройфа был удивительным, непривычным, революционным. Голландцы долгие годы лидировали в футболе, пусть и не выиграли чемпионат мира. А лидерство расхолаживает. Пока соперники смотрели в сторону Амстердама, исписывали конспекты и подтачивали подготовку своих школ под голландскую модель, Нидерланды стояли на месте. А зачем ломать то, что работает? «Все это время мы спали, — признавался Гуллит. — Все смотрели на нас, видели в Голландии пример, и мы этим очень гордились. Но другие страны все это время совершенствовали свой игровой стиль, а более мелкие научились защищаться».

Голландия первой додумалась до того, что в футболе нужно оттачивать пас, но сейчас, когда эта мысль в головах у всех, оранжевые сдали позиции. Посмотрите на сборные Германии, Португалии или соседней Бельгии — у них почти на всех позициях играют настоящие атлеты, которые легко могут пробежать хоть стометровку за десять секунд, хоть марафон. При этом атлеты умеют играть в пас.

С атлетизмом, к слову, у голландцев проблемы были и раньше. Просто они не бросались в глаза, потому что в сборной играло множество выходцев из Суринама. Гуллит, Райкард, Винтер, Давидс, Зеедорф, Клайверт, Найджел де Йонг. Сейчас из африканцев только Вайналдум и Промес на первых ролях в национальной команде.

Дик АДВОКАТ | Источник: AFP 2017

ТРЕНЕРСКИЙ КРИЗИС

Скорее всего увядание голландского футбола началось еще до чемпионата мира 2014 года. Если бы в Бразилию команду повез не Луи ван Гал, которому до лампочки все шаблоны и лекала страны тюльпанов, то Голландия наверняка оказалась бы за бортом плей-офф. Ван Гал, прекрасно умеющий работать с молодежью, уже тогда понимал: у этой сборной сомнительное будущее. Поэтому он начхал на тотальные голландские 4−3−3 и выстроил команду в три защитника. А еще велел контратаковать — хотя до совершеннолетия оранжевые дети даже не слышали этого слова, потому что оно считается ругательством.

Потом ван Гал ушел, Королевский футбольный союз назначил на пост Хиддинка, а в помощники ему отрядил Данни Блинда — предполагалось, что он заменит стареющего творца русского чуда после Евро-2016. Хиддинк, как и любой забронзовевший тренер, на новом месте решил пользоваться старыми конспектами. Опять 4−3−3, опять ставка на контроль мяча, только с новыми лицами. Не вышло. Ван Гал задолго до чемпионата мира понял, что все раскусили тотальный футбол, а Хиддинк продолжал слепо в него верить. Сменивший его Блинд ничего менять не стал, да и не мог в силу нехватки опыта. «Нам нужно начать с нуля, — вздыхал после потери шансов на Euro Арьен Роббен. — Нельзя притворяться, что мы очень хороши, потому что мы, собственно, совсем не хороши».

Этой весной Блинда отправили в отставку, но голландцы не нашли никого, кроме еще одного ветерана — Дика Адвоката, который уже объявлял о завершении тренерской карьеры. Лучше не стало: новый тренер чуть изменил схему на 4−2−3−1, но это по сути та же 4−3−3, только с более крепкой опорной зоной. И тут к Адвокату тоже возникают вопросы: зачем использовать расстановку 4−2−3−1, когда разрушителей уровня де Йонга в команде нет?

27 сентября Дику Адвокату исполнилось 70 лет. Никогда еще сборную Голландии не тренировал столь пожилой специалист.

Адвоката, к слову, назначили на безрыбье — в Голландии не только нехватка качественных футболистов, но и тренеров. В шорт-листе находился даже Роджер Шмидт — немец, не так давно работавший с «Байером». Все отказывались: Роналд Куман был занят в «Эвертоне», Петер Бос — в «Аяксе», Хенк Тен Кате — в «Аль-Джазире» (да, даже он отказался).

Пожалуй, сейчас только Куман и Бос могут спасти сборную Голландии, потому что они не привинчены к тотальному футболу. Боса год назад даже критиковали газетчики за то, что он облачил «Аякс» в схему 3−5−2 в отборочном матче Лиги чемпионов с ПАОК, но в итоге оказался прав — амстердамцы благодаря его новаторской тренерской мысли дошли до финала Лиги Европы, а сам он отправился в Дортмунд.

ПО ПУТИ ГЕРМАНИИ

Правда, в Голландии есть и другие талантливые специалисты вроде Эрика тен Хага из «Утрехта» или Йона Стегемана из «Хераклеса». Они молоды, но современны, в отличие от того же Блинда. Тен Хаг, например, несколько лет работал в «Баварии» и приехал оттуда не только с мыслями Пепа Гвардьолы, но и с его прической.

Да, нидерландская школа тренеров пришла к тому, что набирается опыта в Германии. Но это и правильно — нужно признаться самим себе, что прежняя система обучения устарела. Обозреватель FourFourTwo Элко Борн рассказывал, что в академии «Аякса» восхищаются немецкими тренерами, которые приезжают к ним на стажировку. Один из них вопрошал: «Зачем “Бавария” использует вратаря, если он редко вступает в игру? Почему бы не сделать голкипера плавающим защитником в перчатках, чтобы атаковать в одиннадцать человек?» Дико, конечно, но именно таких неординарных мыслей не хватает голландской футбольной системе.

Германия после провала на Евро-2000 спохватилась и поняла, что должна разрушить все до фундамента. Сейчас она господствует в мировом футболе почти на всех уровнях. Способная ли на радикальные меры Голландия, или она уже никогда не вернется?

ВЗГЛЯД ИЗ ГОЛЛАНДИИ

Сборная ГОЛЛАНДИИ | Источник: AFP 2017

5 причин упадка голландского футбола. Версия обозревателя Voetbal International Мартайна Краббендама.

1. Дефицит высококлассных игроков у нового поколения. Роббен, Снайдер и ван Перси уходят в прошлое, а смены нет. Но это нормально: иногда ты удачлив, а иногда приходится ждать годами.

2. Леность. Голландцы в последние годы разбогатели, поэтому балуют своих детей. В 1980-е мальчики играли в настоящий футбол с утра до ночи, а теперь — в виртуальный. Они стали безынициативными, потому что все детство находятся в зоне комфорта.

3. Искусственные поля. Наша молодежь играет не на натуральных газонах, а это очень важно: футболистов с детства приучают к другому покрытию, к иному отскоку мяча и так далее. Не говоря уже о том, что это вредно для здоровья, особенно в нежном возрасте.

4. Нехватка тренеров. И я говорю даже не о тех, кто может возглавить сборную — сейчас тренеры больше нацелены на завоевание трофеев, чем на воспитание детей. Это большая проблема.

5. Плохое физическое воспитание. Голландские игроки недостаточно мощны, и это беда целой системы. Долгое время мы думали, что сила не важна. И заблуждались.

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