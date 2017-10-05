Гол Турысбека не помог сборной Казахстана избежать поражения от Румынии в матче отбора на ЧМ-2018

Игра девятого тура группы Е проходит на стадионе «Илие Оанэ» в Плоешти и завершилась со счетом 3:1.

У румын дублем отметился нападающий Константин Будеску. На 33-й минуте он отличился с игры, а на 38-й — с пенальти, который был назначен за фол пришедшего помогать обороне форварда Романа Муртазаева. Причем исполнять одиннадцатиметровый Будеску пришлось дважды, но в обоих случаях он переигрывал Стаса Покатилова.

Второй тайм также остался за румынами. Сборная Казахстана пыталась оживить игру в атаку и полностью сменила атакующую линию — так, например, вышел Бауыржан Турысбек, который последний месяц провел в клубе «Кайрат А» из первой лиги.

Не сумев создать стопроцентных моментов впереди, гости получили гол в свои ворота. На 73-й минуте отличился вышедший на замену форвард Клаудио Кешерю, чей гол довел счет до разгромного — 3:0.

Гол престижа сборная Казахстана смогла забить на 82-й минуте. В падении мяч в ворота переправил уже упомянутый Турысбек.

С 22 очками таблицу группы А возглавляет Польша, следом за которой с 19 баллами идет Дания. Третье место занимает Черногория (16 очков), четвертое — Румыния (12), пятое — Армения (6), а Казахстан с двумя баллами идет на последней, шестой. строчке.