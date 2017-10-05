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Румыния3
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Англия1
Словения0
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00:08 (мск), источник: Vesti.kz

Гол Турысбека не помог сборной Казахстана избежать поражения от Румынии в матче отбора на ЧМ-2018

Сборная Казахстана проиграла Румынии в гостевом матче отборочного цикла чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра девятого тура группы Е проходит на стадионе «Илие Оанэ» в Плоешти и завершилась со счетом 3:1.

У румын дублем отметился нападающий Константин Будеску. На 33-й минуте он отличился с игры, а на 38-й — с пенальти, который был назначен за фол пришедшего помогать обороне форварда Романа Муртазаева. Причем исполнять одиннадцатиметровый Будеску пришлось дважды, но в обоих случаях он переигрывал Стаса Покатилова.

Второй тайм также остался за румынами. Сборная Казахстана пыталась оживить игру в атаку и полностью сменила атакующую линию — так, например, вышел Бауыржан Турысбек, который последний месяц провел в клубе «Кайрат А» из первой лиги.

Не сумев создать стопроцентных моментов впереди, гости получили гол в свои ворота. На 73-й минуте отличился вышедший на замену форвард Клаудио Кешерю, чей гол довел счет до разгромного — 3:0.

Гол престижа сборная Казахстана смогла забить на 82-й минуте. В падении мяч в ворота переправил уже упомянутый Турысбек.

С 22 очками таблицу группы А возглавляет Польша, следом за которой с 19 баллами идет Дания. Третье место занимает Черногория (16 очков), четвертое — Румыния (12), пятое — Армения (6), а Казахстан с двумя баллами идет на последней, шестой. строчке.

В заключительном матче отбора на ЧМ-2018 сборная Казахстана встретится с Арменией. Игра пройдет 8 октября в Астане и начнется в 22:00 по местному времени.

Румыния 3:1
Первый тайм: 2:0
Казахстан
5.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа E Ilie Oana
Главные тренеры
Козмин Контра Александр Бородюк
Голы
33′ Констатнтин Будеску  
38′ Констатнтин Будеску  
73′ Клаудиу Кешеру  
  Бауыржан Турысбек 82′
Составы
Чиприан Тэтэрушану  
71′ Ромарио Бензар  
Кристьян Ганя  
Драгош Григоре  
Влад Кирикеш (к)  
Георге Грозав  
65′ Александру Кипчу  
Рэзван Марин  
24′ 70′ Михай Пинтилий  
Овидиу Хобан  
79′ Констатнтин Будеску  
Александру Йоницэ  
66′ Флорин Андоне  
Клаудиу Кешеру  
  Стас Покатилов
  Елдос Ахметов
  Виктор Дмитренко
  Гафуржан Суюмбаев 53′
  Сергей Малый 79′
  Абзал Бейсебеков
  Исламбек Куат (к) 10′
  Аслан Дарабаев 73′
  Асхат Тагыберген 65′
  Бауыржан Турысбек
  Азат Нургалиев 45′
  Сергей Хижниченко
  Роман Муртазаев 58′
  Алексей Щеткин
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 5
7 Угловые 3
17 Фолы 16
1 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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