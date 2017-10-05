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Сан-Марино0
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Черногория0
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Румыния3
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Англия1
Словения0
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Мальта1
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Шотландия1
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00:10 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года по футболу

ТАСС, 5 октября. Сборная Англии обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России, и досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований. Единственный гол в матче забил Гарри Кейн в компенсированное ко второму тайму время.

Источник: Reuters

Параллельный матч группы F между командами Шотландии и Словакии в Глазго завершился победой хозяев (1:0). Таким образом, англичане набрали 23 очка в девяти матчах, досрочно обеспечив себе первое место в группе и прямую путевку на чемпионат мира. Еще одна встреча сборных Мальты и Литвы завершилась вничью — 1:1. Второе место занимают шотландцы, имея в активе 17 очков, третьими идут словаки (15), четвертыми — словенцы (14), далее расположились сборные Литвы (6) и Мальты (1).

В стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира примут участие восемь лучших сборных, которые заняли в своих группах вторые места.

Фоторепортаж
Они уже на чемпионате мира-2018Кто уже гарантировал поездку в Россию.

Сборная Англии стала 10-й командой, которая обеспечила себе участие на чемпионате мира после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Германии. Всего англичане принимали участие в 14 турнирах, выиграв чемпионат мира 1966 года. С 1994 года команда не может пройти дальше стадии четвертьфинала, а на предыдущем турнире в Бразилии не смогла выйти из группы.

Сборная Англии, помимо титула 1966 года, дважды завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы (1968, 1996), а также занимала четвертое место на чемпионате мира 1990 года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Англия 1:0
Первый тайм: 0:0
Словения
5.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа F Wembley
Главные тренеры
Гарет Саутгейт Сречко Катанец
Голы
90+4′ Харри Кейн  
Составы
Джо Харт 1
Кайл Уокер 2
Райан Бертранд 3
Гэри Кэйхилл 5
45′ Джон Стоунс 6
Маркус Рэшфорд 10
Харри Кейн (к) 9
Эрик Дайер 4
Джордан Хендерсон 8
64′ Алекс Окслейд-Чемберлен 11
Джесси Лингард 22
85′ Рахим Стерлинг 7
Майкл Кин 16
1 Ян Облак
23 Альяж Струна 87′
13 Боян Йокич
5 Боштьян Цесар (к)
17 Миха Мевля 45+1′
21 Беньямин Вербич
7 Йосип Иличич
6 Рене Крхин 38′
14 Роман Безяк 72′
19 Ян Репас
11 Андраж Шпорар 55′
10 Вальтер Бирса 90+6′
18 Райко Ротман 79′ 51′
9 Тим Матавж
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
10 Угловые 4
11 Фолы 17
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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