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23:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Италии представила новую форму, в которой Буффон отпразднует юбилей

Футбольная сборная Италии в преддверии заключительных матчей отборочного турнира чемпионата мира 2018 года представила новую форму.

Источник: РИА "Новости"

Игровые майки итальянской сборной сохранили традиционный синий цвет, сообщает пресс-служба национальной команды.

Впервые в новой игровой футболке в официальном матче появится только голкипер — Джанлуиджи Буффон. 39-летний вратарь в первый и последний раз выйдет на поле в игровой футболке синего цвета в домашнем матче с Македонией (6 октября). Производитель экипировки Puma специально договорился об этом с Федерацией футбола Италии в честь 20-летия выступлений Буффона в составе национальной сборной.

Полевые игроки сборной Италии впервые наденут новые футболки на гостевой матч с Албанией (9 октября).

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