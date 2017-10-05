Сборная Италии представила новую форму, в которой Буффон отпразднует юбилей

Впервые в новой игровой футболке в официальном матче появится только голкипер — Джанлуиджи Буффон. 39-летний вратарь в первый и последний раз выйдет на поле в игровой футболке синего цвета в домашнем матче с Македонией (6 октября). Производитель экипировки Puma специально договорился об этом с Федерацией футбола Италии в честь 20-летия выступлений Буффона в составе национальной сборной.