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Казахстан1
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5 октября, источник: Sports.kz

Румыния — Казахстан 3:1. Жалкое зрелище

Сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 в Плоешти проиграла Румынии — 1:3.

Несмотря на то, что румыны далеко не те, что были еще совсем недавно, шансов на успех у казахстанцев было мало, букмекеры и вовсе рассматривали положительный исход на грани фантастики.

Стартовый состав Александра Бородюка был неожиданным, только потому, что не было ряда футболистов из-за дисквалификаций и травм, место в воротах было доверено Стасу Покатилову, в нападении сыграл Роман Муртазаев. Как и предполагалось, румыны с первых минут стали действовать агрессивно, но и казахстанцы явно не собирались сидеть в обороне. Только к десятой минуте хозяева поля стали больше владеть мячом и обозначили свой прессинг. Только на 17-й минуте румыны сподобились на опасность, разыграв комбинацию, они вывели на Покатилова Александру Кипчу, тут наш голкипер не подвел. Прошло совсем немного и навес в штрафную казахстанцев завершился ударом Кипчу чуть мимо цели. Георге Грозав мощно стрелял по воротам ворвавшись слева в штрафную, но мяч полетел не туда. Флорин Андоне практически с той же позиции через несколько минут отправил мяч по похожей траектории. Константин Будеску слева обвел двух защитников и пробил с острого угла в сетку — 1:0. Роман Муртазаев пришел помочь защитником, в результате заработал пенальти, его реализовал Будеску — 2:0. После этого хозяева поля сбавили обороты, игра была сделана.

На второй тайм Александр Бородюк, по каким-то причинам, заменил активного в первом Азата Нургалиева на Сергея Хижниченко. Румыны подолгу контролировали мяч и плотно прессинговали соперника, что не позволяло соорудить гостям атаки. Грозав вышел один на один с Покатиловым, пытаясь пробить мимо него, но тот сумел достать мяч. В помощь к Хижниченко вместо Муртазаева был выпущен Алексей Щеткин, но на этом Бородюк не остановился, Асхата Тагыбергена заменил Бауыржан Турысбек. Надо сказать, что моментами вся эта атакующая бригада давала некоторые плоды, но ничего существенного сделать не смогла. Хозяева обрушили шквал атак на ворота Покатилвоа, Будеску чуть не оформил хет-трик, но попал в штангу, но это довольно быстро исправил вышедший на замену Клаудиу Кешерю — 3:0. Казахстан вроде и пытался что-то сделать, но в целом выглядел безвольно и гол Турысбека выглядел скорее случайностью, нежели закономерностью…

В воскресенье в 22:00 на «Астана Арене» Казахстан сыграет с Арменией.

Румыния 3:1
Первый тайм: 2:0
Казахстан
5.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа E Ilie Oana
Главные тренеры
Козмин Контра Александр Бородюк
Голы
33′ Констатнтин Будеску  
38′ Констатнтин Будеску  
73′ Клаудиу Кешеру  
  Бауыржан Турысбек 82′
Составы
Чиприан Тэтэрушану  
71′ Ромарио Бензар  
Кристьян Ганя  
Драгош Григоре  
Влад Кирикеш (к)  
Георге Грозав  
65′ Александру Кипчу  
Рэзван Марин  
24′ 70′ Михай Пинтилий  
Овидиу Хобан  
79′ Констатнтин Будеску  
Александру Йоницэ  
66′ Флорин Андоне  
Клаудиу Кешеру  
  Стас Покатилов
  Елдос Ахметов
  Виктор Дмитренко
  Гафуржан Суюмбаев 53′
  Сергей Малый 79′
  Абзал Бейсебеков
  Исламбек Куат (к) 10′
  Аслан Дарабаев 73′
  Асхат Тагыберген 65′
  Бауыржан Турысбек
  Азат Нургалиев 45′
  Сергей Хижниченко
  Роман Муртазаев 58′
  Алексей Щеткин
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 5
7 Угловые 3
17 Фолы 16
1 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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