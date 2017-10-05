ФСБ России вместе с иностранными коллегами обеспечит безопасность ЧМ-2018

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«В части, касающейся осуществления мероприятий по обеспечению безопасности <…> спортивных мероприятий, практика такая существовала и ранее, и мы принимали со своей стороны в рамках рабочих групп участие на территории тех государств, где, положим, наши спортивные команды принимали участие. То же самое происходит и на территории России», — сказал Бортников, подводя итоги XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России, проходившего 4—5 октября в Краснодаре.

Он отметил, что эта работа началась в 2016 году в рамках подготовки к Кубку конфедераций. «Порядка 32 спецслужб вошло в состав рабочей группы от правоохранительных органов, особенно тех государств, которые принимали участие. На сегодняшний день мы проинформировали наших коллег о работе этой рабочей группы и наметили план наших мероприятий на следующий год», — отметил Бортников. По его словам, сам по себе такой подход является правильным и дает возможность ФСБ России реально воздействовать на обстановку, связанную с подготовкой и проведением таких крупных мероприятий.

«В процессе подготовки к Кубку конфедераций было выявлено некоторое количество действий со стороны отдельных граждан, прежде всего РФ, которые хотели навредить и сломать наш праздник, но мы не позволили», — сказал директор ФСБ.