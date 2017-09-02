ФИФА отстранила Луческу на один матч за споры с арбитром

Наказание было вынесено за споры с арбитром поединка отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины (0:2). После этой игры румынский специалист подбежал к судье Давиду Борбалану со смартфоном и пытался показать тому видеоповторы спорных моментов. Арбитр отметил эти действия тренера в протоколе матча.

Напомним, один из голов в той игре был забит после того, как мяч покинул пределы поля. Луческу после игры заявил, что решения рефери повлияли на исход матча. Тренер попустит матч сборной Турции против Исландии.

Напомним, сборная Турции в группе I отборочного турнира ЧМ занимает 4-е место, имея в активе 14 очков. Выше турков — Хорватия (16 очков), Исландия (16) и Украина (14). В последних турах команда сыграет на выезде с Косово (6 октября) и примет дома Хорватию (9 октября).