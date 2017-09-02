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23:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА отстранила Луческу на один матч за споры с арбитром

ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Мирчу Луческу на один матч.

Наказание было вынесено за споры с арбитром поединка отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины (0:2). После этой игры румынский специалист подбежал к судье Давиду Борбалану со смартфоном и пытался показать тому видеоповторы спорных моментов. Арбитр отметил эти действия тренера в протоколе матча.

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Напомним, один из голов в той игре был забит после того, как мяч покинул пределы поля. Луческу после игры заявил, что решения рефери повлияли на исход матча. Тренер попустит матч сборной Турции против Исландии.

Напомним, сборная Турции в группе I отборочного турнира ЧМ занимает 4-е место, имея в активе 14 очков. Выше турков — Хорватия (16 очков), Исландия (16) и Украина (14). В последних турах команда сыграет на выезде с Косово (6 октября) и примет дома Хорватию (9 октября).

Из каждой группы европейского отбора на Мундиаль напрямую выходит одна команда. Сборные, занявшие вторые места, за исключением одной худшей, разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.

Украина 2:0
Первый тайм: 2:0
Турция
2.09.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I ОСК Металлист
Главные тренеры
Андрей Шевченко Мирча Луческу
Голы
18′ Андрей Ярмоленко  
42′ Андрей Ярмоленко  
Составы
Андрей Пятов  
Богдан Бутко  
Николай Матвиенко  
Сергей Кривцов  
Евгений Хачериди  
Андрей Ярмоленко  
Виктор Коваленко  
Тарас Степаненко  
90′ Евгений Коноплянка  
Александр Зинченко  
79′ Руслан Ротань (к)  
Руслан Малиновский  
70′ Артем Кравец  
71′ Артем Беседин  
  Волкан Бабаджан
  Кейбаши Исмаил
  Езбайраклы Шенер
  Толга Джигерджи
  Дженгиз Ундер
  Эмре Белезоглу (к)
  Мехмет Топал
  Тосун Дженк
  Сердар Азиз 73′
  Чаглар Сеюнджю
  Туфан Озан 60′
  Езякуп Огузхан 86′
  Хакан Чалханоглу 68′
  Арда Туран
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 1
7 Угловые 3
7 Фолы 7
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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