Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Северная Ирландия0
Германия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Сан-Марино0
Норвегия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Черногория0
Дания0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Румыния0
Казахстан0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Англия0
Словения0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Мальта0
Литва0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Шотландия0
Словакия0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан1
Чехия2
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Армения1
Польша6
Футбол. Сборные
19:00
Ирак2
Кения1
Футбол. Сборные
17:45
Иран2
Того0
Все события
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
28«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»
22:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Шевченко: Украину ждет тяжелейший матч с Косово

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово отметил, что команда понимает важность этого поединка. По его словам, соперник заслуживает уважение за отдачу и старание.

Источник: РИА "Новости"

— Нас ждет тяжелейший поединок, понимаем его важность, — приводит «Террикон» слова Шевченко. — Настраиваемся на победу, хотя и отмечаем силу нашего соперника. Сборная Косово заслуживает уважения за отдачу и старание. Некоторые футболисты будут отсутствовать из-за перебора карточек. Для нас это плюс. Понимаем, что высокий форвард соперника может стать самой большой проблемой. Он неплохо использует свободное пространство, все атаки строятся через него.

Напомним, сборная Украины в группе I отборочного турнира ЧМ занимает 4-е место, имея в активе 14 очков. Выше украинцев — Хорватия (16 очков), Исландия (16) и Турция (16). В последних турах команда сыграет на выезде с Косово (6 октября) и примет дома Хорватию (9 октября).

Из каждой группы европейского отбора на Мундиаль напрямую выходит одна команда. Сборные, занявшие вторые места, за исключением одной худшей, разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков
УНИКС разгромил «Зенит» в матче-открытии сезона Единой лиги ВТБ
Тарасенко поучаствовал в победе «Сент-Луиса» над «Питтсбургом»
Хет-трик Левандовского помог сборной Польши разгромить Армению
Хоккеист «СЮ» дисквалифицирован на 4 игры после матча со СКА
Форвард сборной Англии U21 Абрахам может стать игроком сборной Нигерии
Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ
Новости
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь