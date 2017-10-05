Андрей Шевченко: Украину ждет тяжелейший матч с Косово

— Нас ждет тяжелейший поединок, понимаем его важность, — приводит «Террикон» слова Шевченко. — Настраиваемся на победу, хотя и отмечаем силу нашего соперника. Сборная Косово заслуживает уважения за отдачу и старание. Некоторые футболисты будут отсутствовать из-за перебора карточек. Для нас это плюс. Понимаем, что высокий форвард соперника может стать самой большой проблемой. Он неплохо использует свободное пространство, все атаки строятся через него.