Хет-трик Левандовского помог сборной Польши по футболу разгромить Армению в отборе ЧМ

Источник: AFP 2017

Встреча группы E, состоявшаяся в четверг в Ереване, завершилась со счетом 6:1 в пользу поляков. В составе победителей хет-трик оформил Роберт Левандовский (18-я, 25-я и 64-я минуты), по мячу забили Камил Гросицкий (2), Якуб Блащиковский (58) и Рафал Вольский (90). Автором единственного гола у хозяев стал Оганес Амбарцумян (39).

Левандовский довел число голов за национальную команду до 50, став лучшим бомбардиром сборной Польши за все время. Кроме того, форвард мюнхенской «Баварии» обновил рекорд по числу голов в одном отборочном турнире под эгидой УЕФА, забив 15 мячей в европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.

Сборная Польши с 22 очками возглавляет турнирную таблицу в группе, и если позднее в четверг команды Черногории и Дании (обе — 16 баллов) сыграют вничью, поляки досрочно выйдут в финальный турнир чемпионата мира.