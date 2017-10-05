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19:44 (мск), источник: ТАСС

Мутко обсудил с ФИФА итоги шестого операционного визита на стадионы ЧМ-2018

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко и директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит обсудили в Москве итоги шестого операционного визита представителей ФИФА и оргкомитета на стадионы, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Визит совместной комиссии оргкомитета «Россия-2018» и ФИФА на арены предстоящего мирового первенства прошел с 27 сентября по 5 октября. Комиссия посетила стадионы в Москве («Лужники»), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде.

«В целом можно отметить позитивные итоги очередного визита экспертов ФИФА и оргкомитета в города. Сейчас наступил тот самый период, когда новые арены получили конкретные очертания и разговор уже идет не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах, которые нужно учесть при операционной подготовке к турниру. И здесь мы с ФИФА преследуем общую цель — чтобы болельщики и участники чемпионата мира смогли получить самые приятные впечатления от участия в турнире», — отметил по итогам встречи Мутко, слова которого приводит пресс-служба оргкомитета.

«Мы увидели, что подготовка городов и стадионов к чемпионату мира — 2018 ведется активно и практически укладывается в график. Проблемные зоны обозначены, мы ведем мониторинг, постоянно на связи с оргкомитетом, городами — организаторами, местными властями и с нетерпением ждем тестовых матчей в 2018 году, чтобы посмотреть, как работают уже готовые стадионы. Это был насыщенный и продуктивный визит», — сказал, в свою очередь, Смит.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

 Мутко обсудил с ФИФА итоги шестого операционного визита на стадионы ЧМ-2018
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