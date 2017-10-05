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18:42 (мск), источник: ТАСС

Орешкин: Инфраструктура ЧМ-2018 будет служить людям долгие годы

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Инфраструктура, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет служить людям долгие годы, по примеру олимпийского Сочи. Об этом ТАСС рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Источник: ИТАР-ТАСС

«После проведения чемпионата мира останется наследие: инфраструктура, дороги, развязки, стадионы. Это все останется, и мы этим будем пользоваться долгие годы. Сочи — яркий пример. После проведения Олимпиады регион преобразился и превратился в курорт, который люди посещают не только летом, но и зимой», — сказал Орешкин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске и Сочи.

«Я и раньше часто ходил на футбол, могу сказать, что тот уровень стадионов и телевизионной картинки, что были в девяностые, не идут ни в какое сравнение с тем, что мы получим к чемпионату мира, — отметил Орешкин. — Многие арены уже введены в строй и используются клубами премьер- лиги. Это все качественные улучшения, которыми мы будем пользоваться долгие годы».

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