Орешкин: Инфраструктура ЧМ-2018 будет служить людям долгие годы

«После проведения чемпионата мира останется наследие: инфраструктура, дороги, развязки, стадионы. Это все останется, и мы этим будем пользоваться долгие годы. Сочи — яркий пример. После проведения Олимпиады регион преобразился и превратился в курорт, который люди посещают не только летом, но и зимой», — сказал Орешкин.

«Я и раньше часто ходил на футбол, могу сказать, что тот уровень стадионов и телевизионной картинки, что были в девяностые, не идут ни в какое сравнение с тем, что мы получим к чемпионату мира, — отметил Орешкин. — Многие арены уже введены в строй и используются клубами премьер- лиги. Это все качественные улучшения, которыми мы будем пользоваться долгие годы».