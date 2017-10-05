Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Текущие события
Футбол. Сборные
17:45
Иран
Того
Футбол. Сборные
1-й тайм
Ирак0
Кения0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Армения
Польша
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Северная Ирландия
Германия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Румыния
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Англия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Мальта
Литва
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Шотландия
Словакия
Все события
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Путин рассказал анекдот про израильской армию
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
17:13 (мск), источник: ТАСС

Южная Америка поборется с Китаем за ЧМ-2030 по футболу

Аргентина, Уругвай и Парагвай намерены организовать турнир в год 100-летия чемпионатов мира.

Источник: Reuters

Чемпионат мира по футболу 2030 года может пройти в Южной Америке. О намерении совместно организовать мировое первенство объявили главы Аргентины, Уругвая и Парагвая. ТАСС рассказывает об особенностях южноамериканской заявки, которая принимает эстафету у североамериканских стран — главными фаворитами на проведение чемпионата мира 2026 года являются США, Канада и Мексика, также планирующие организовать главный футбольный форум совместно.

В 2030 году мировой футбол будет отмечать 100-летие чемпионатов мира. Первый турнир был проведен в 1930 году в Уругвае, потому выбор южноамериканскими странами именно юбилейного года не случаен. В нынешних реалиях Уругвай в одиночку с проведением чемпионата мира не справился бы, особенно с учетом того, что число участников чемпионата мира с 2026 года будет увеличено с 32 до 48. Так что идея позвать в партнеры Аргентину витала в воздухе, и эти намерения впервые были озвучены еще 12 лет назад.

Заявочному союзу двух южноамериканских государств, которые разделены лишь заливом Ла-Плата, способствовала прежде всего любовь к футболу их глав. Впервые заговоривший о юбилейном чемпионате мира в своей стране Табаре Васкес, которому сейчас уже 77 лет, два года назад был переизбран президентом Уругвая. Тогда же президентом Аргентины стал Маурисио Макри, который и вовсе долгое время возглавлял один из самых популярных клубов страны —"Бока Хуниорс.

Продвижение совместной заявки началось минувшим летом. А в последний день августа в Монтевидео прошел отборочный матч чемпионата мира 2018 года между сборными Уругвая и Аргентины, где партнеры по «Барселоне» Луис Суарес и Лионель Месси позировали в специальных футболках с номерами «20» и «30».

Читайте также
Уругвай, Парагвай и Аргентина объявили о подаче совместной заявки на ЧМ-2030 по футболу

Третьим стал Парагвай

Уругваю и Аргентине оставалось лишь решить извечный вопрос — найти третьего. Изначально в партнеры намечалось Чили, однако в итоге выбор пал на Парагвай, где в отличие от трех других государств юга континента чемпионат мира ранее не проходил. Это решение не случайно — страну гуарани возглавляет Орасио Картес, который ранее руководил клубом «Либертад» из Асунсьона и работал в национальной футбольной федерации.

Претендентов на проведение чемпионата мира 2030 года хватает. Отказываться от турнира не желают в Европе — о своих намерениях уже заявила Англия, которая не проводила чемпионат мира с 1966 года. Собираются подавать совместную заявку Австралия с Новой Зеландией, а также, отдельно, несколько южноазиатских государств.

Наконец, в борьбу за чемпионат мира 2030 года может включиться Китай, и тогда все может решить экономический потенциал Поднебесной. Также стоит учитывать, что Китай в последнее время активно сотрудничает с ФИФА — после прихода Джанни Инфантино были подписаны ряд спонсорских контрактов с компаниями из этой страны.

Аргентина, Уругвай и Парагвай рискуют повторить участь Афин, где были намерены провести юбилейные летние Олимпийские игры 1996 года (первая современная Олимпиада прошла в греческой столице в 1896 году), однако этот очевидный козырь был перебит предложением американской Атланты.

Чемпионаты мира в Южной Америке проходили пять раз. В 1950 и 2014 годах турнир организовала Бразилия, в 1962-м — Чили, 1978-м — Аргентина. Чемпионат Южной Америки, который называется «Кубок Америки», проводится чаще мировых первенств, и Аргентина с Уругваем являются рекордсменами по его организации — девять и семь раз соответственно. Так что опыт у этих стран достаточен.

«Сентенарио» претендует на финал

Отсутствие современных арен — краеугольный камень южноамериканской заявки. Однако этот недостаток можно обратить в плюс, если в странах решатся на строительство новых стадионов и реконструкцию уже имеющихся. Власти трех стран к тому же должны понимать, что новые стадионы, скорее всего, будут использоваться разве что на матчах сборных команд — болельщики в Южной Америке слишком консервативны, чтобы позволить своим клубам переезд на новую арену.

На данный момент в трех странах есть лишь две футбольные арены, которые вмещают чуть более 60 тысяч зрителей, — это «Монументаль» в Буэнос-Айресе, где выступает клуб «Ривер Плейт», и «Сентенарио» в Монтевидео. «Сентенарио» был построен к чемпионату мира 1930 года и безнадежно устарел — хотя масштабная реконструкция здесь возможна, учитывая, что владельцем стадиона является государство, а выступает в основном сборная Уругвая. «Сентенарио» может стать главной ареной чемпионата мира 2030 года — его вместимость можно увеличить до необходимых для финала 80 тысяч, да и название символично — оно переводится с испанского как «столетний». Первый чемпионат мира 1930 года был приурочен к 100-летию конституции Уругвая, так что через 13 лет маленькая южноамериканская страна будет отмечать еще одну круглую дату.

Читайте также
Объявлен список городов-кандидатов на право принять ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

В Аргентине в течение нескольких лет можно подготовить с десяток стадионов вместимостью 40−50 тысяч зрителей. Здесь еще используются несколько арен, где проходили матчи чемпионата мира 1978 года. Это стадион в Кордове, названный в честь героя этого турнира Марио Альберто Кемпеса, «Хиганте де Арройито» в Росарио, «Хосе Мария Пинелья» в Мар-дель-Плате, а также столичный «Хосе Амальфитани», где проводит домашние матчи клуб «Велес Сарсфилд». В хорошем состоянии после реконструкции находится и городской стадион в Мендосе, который чуть меньше по размеру — всего 35 тысяч зрителей.

Вместимостью около 50 тысяч обладают домашняя арена клуба «Индепендьенте» в пригороде Буэнос-Айреса Авельянеде и знаменитая «Бомбонера» — родовое гнездо «Боки», а также главный стадион города Санта-Фе, расположенный в районе с интригующим названием «Кладбище слонов». Особый статус имеет самая современная арена Аргентины — городской стадион в Ла-Плате, который открыт в 2003 году и практически готов принять матчи чемпионата мира уже сейчас.

Ситуация со стадионами в Уругвае и Парагвае соответствует географическим особенностям этих стран, где, кроме столиц Монтевидео и Асунсьона, практически нет крупных городов. В чемпионате Парагвая Асунсьон представляют восемь команд из 12, а в Уругвае процент столичных клубов еще выше — 13 из 16! В Уругвае помимо «Сентенарио» минимальным требованиям чемпионата мира соответствует лишь 40-тысячная домашняя арена клуба «Пеньяроль», которая была открыта весной 2016 года. Парагвай же может похвастаться лишь «Дефенсорес дель Чако» да стадионом клуба «Серро Портеньо» — 45-тысячный «Хенераль Пабло Рохас» был лишь в августе открыт после реконструкции.

Евгений Трушин.

 Мутко: система видеоповторов не будет тестироваться в РФПЛ в этом году
ФСБР: участников драки на турнире по борьбе в Красноярске ждут дисквалификации и штрафы
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков
Кокорин: рекордсмен России, лучший в Европе
Тарасенко поучаствовал в победе «Сент-Луиса» над «Питтсбургом»
Новый сезон Единой лиги ВТБ: «золотой матч» в конце гарантирован
Лебедев ответил вызвавшему его на бой бразильскому бойцу ММА
Победа Сирии. Как футбол делает то, что не могут политики
Украина — Хорватия: одна путевка на двоих
Новости
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике Актриса стала гостьей «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом»
Недвижимость
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Как рожала Кейт Миддлтон и доступен ли такой сервис остальным Наш видеоблогер Бен Тавенер сравнивает, как рожают в частной и бесплатной системах здравоохранения в Британии, с помощью второй Кейт — русскоговорящей британки Кейт Пивор — и недавно родившей в крыле «Линдо» мамой Ольгой Молокиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь