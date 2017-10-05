Сборная Англии во время ЧМ-2018 планирует жить в Репино
МОСКВА, 5 окт —
МОСКВА, 5 окт —
Англичане выбрали отель на 107 номеров с бассейном, крытым спортзалом,
Первоначально сборная Англии хотела разместиться в Геленджике, но это предложение было отвергнуто
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже осмотрел отель в Репино, но официальное объявление будет сделано после того, как англичане официально обеспечат себе место на чемпионате мира-2018.
Англичане за два тура до окончания группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018 лидируют в группе F, опережая на пять очков ближайшего преследователя команду Словакии. Уже в четверг англичане, которые в этот день в 21:45 мск начнут матч со словенцами, могут обеспечить себе попадание на чемпионат мира.