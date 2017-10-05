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16:42 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Англии во время ЧМ-2018 планирует жить в Репино

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Сборная Англии по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2018 года во время турнира планирует жить в поселке Репино в Санкт-Петербурге, а проводить тренировки на поле в Зеленогорске, сообщает The Guardian.

Источник: Reuters

Англичане выбрали отель на 107 номеров с бассейном, крытым спортзалом, спа-центром, тремя ресторанами и несколькими переговорными комнатами. Для тренировок англичане планирует использовать стадион «Спартак» в Зеленогорске.

Первоначально сборная Англии хотела разместиться в Геленджике, но это предложение было отвергнуто из-за боязни летней жары.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже осмотрел отель в Репино, но официальное объявление будет сделано после того, как англичане официально обеспечат себе место на чемпионате мира-2018.

Англичане за два тура до окончания группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018 лидируют в группе F, опережая на пять очков ближайшего преследователя команду Словакии. Уже в четверг англичане, которые в этот день в 21:45 мск начнут матч со словенцами, могут обеспечить себе попадание на чемпионат мира.

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