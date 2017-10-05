Сборная Англии во время ЧМ-2018 планирует жить в Репино

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Англичане выбрали отель на 107 номеров с бассейном, крытым спортзалом, спа-центром, тремя ресторанами и несколькими переговорными комнатами. Для тренировок англичане планирует использовать стадион «Спартак» в Зеленогорске.

Первоначально сборная Англии хотела разместиться в Геленджике, но это предложение было отвергнуто из-за боязни летней жары.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже осмотрел отель в Репино, но официальное объявление будет сделано после того, как англичане официально обеспечат себе место на чемпионате мира-2018.