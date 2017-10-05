А СМЫСЛ?

Расклады перед двумя заключительными турами европейского отбора ярким маркером подчеркивают его бессмысленность в существующем виде. Из 54 предстоящих встреч половина не имеет серьезного турнирного значения и только распределит места в подвалах девяти таблиц, а половина от оставшейся половины условно — то есть, теоретически — важна лишь для одной из сторон.

В итоге получается, что более тысячи футболистов изъяты из своих клубов и полсотни национальных чемпионатов посажены на якорь ради товарищеских матчей «по назначению», а не «по выбору». Немцам, например, придется сыграть дома с Азербайджаном, чего они самостоятельно никогда бы не удумали, как и португальцы — сгонять в Андорру, англичане — в Литву, а бельгийцы — принять Кипр.

Таблицы европейских отборочных групп

Именно в этой связи стоит приветствовать рождение Лиги наций, которая наконец-то распределит все европейские сборные по рангу и по дивизионам. И пресечет совмещение несовместимостей, каленым железом выжжет из международного календаря пустопорожние матчи команд, находящихся в разных весовых и ценовых категориях. И сделает групповые турниры по-настоящему — до последней минуты последней игры, — интригующими, непредсказуемыми. А «классосмешение» пусть остается в Кубках — национальных и евро. Там оно, по крайней мере, длится недолго, месяца три, а не год с лишним, как отборочный цикл.

А когда вам кто-нибудь скажет, что такое разделение погубит футбол в странах третьего ряда и лишит их игроков возможностей для роста, который происходит только в соперничестве с грандами, то укажите ему на нижние строки любой таблицы. И поинтересуйтесь, как бы между прочим, сколько еще нужно времени (сезонов, турниров, лет) Мальте или «Мальме», Литве или загребскому «Динамо», чтобы хоть немножечко подрасти, и что сильнее повлияло на прогресс исландцев: полвека последних мест и разгромов — или качественный прорыв в подготовке футболистов в прошлом десятилетии?

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ

В четырех группах борьба за первое место, по большому счету, завершена. Нелегко себе представить, что немцы и англичане профукают 5-очковое преимущество, Испания не наберет искомые три очка в играх с Албанией и Израилем, а недосягаемая Бельгия учудит что-нибудь дисквалифицирующее. Да и Сербия в своей шестерке уверенно контролирует ситуацию.

Французов и поляков тоже можно назвать фаворитами своих групп, но у них задачка позаковыристее. Не сумев переиграть дома Люксембург, «трехцветные» должны теперь выигрывать в Болгарии, иначе их могут обскакать шведы. Тем, правда, тоже предстоит встреча с люксембуржцами, и в первом круге они справились еле-еле, всего лишь 1:0. Но закладываться на сенсацию Франции не стоит. Между тем болгары дома не потеряли ни одного очка, победив и шведов, и голландцев. Ну, а ключевая игра в этой группе состоится 10 октября: Голландия — Швеция. И скорей всего, оранжевых в ней сможет устроить только очень крупная победа.

Приблизительно так же запутана ситуация в группе Е, только важнейший матч здесь пройдет сегодня: Черногория — Дания. Датчане даже в случае неудачи сохранят шансы на второе место, если затем они справятся дома с Румынией, а черногорцы проиграют в Польше. Победа же позволит им претендовать на первое. Полякам таким образом, чтобы обезопасить себя, надо увезти три очка из Армении. Право автора позволяет мне выразить предпочтения: в этой игре я за армян, а в группе — за скандинавов.

В отряде I с идентичным географическим разбросом российские симпатии равномерно распределены на всю четверку претендентов, у меня же — схожие чаяния с группой Е. И здесь в решающей схватке в заключительном туре сойдутся команды с территорий, принадлежавших когда-то Речи Посполитой и единой Югославии, и именно ее результат определит итоговое положение. Но не менее важен и матч Турция — Исландия, намеченный на пятницу. Поражение ослабит позиции исландцев, хотя и не лишит их шанса на первое место, и резко повысит котировки турок. Если же северяне наберут очки, они уже наверняка попадут как минимум в стыки. В любом случае Украине с Хорватией придется исходить из того факта, что вдвоем им из группы не выйти. Оттого их матч 9 октября (символическая, кстати, дата для украинцев применительно к отборочным турнирам) приобретает гигантское значение. Побольше бы таких игр!

США, АВСТРАЛИЯ, АРГЕНТИНА? ИЛИ ПАНАМА, СИРИЯ, ПЕРУ?

Свои интриги есть и на других континентах. В Африке пройдет только один тур из двух оставшихся, но он может назвать трех из пяти финалистов. Нигерии для досрочного попадания на ЧМ необходимо обыграть дома прямого конкурента Замбию, Тунису — набрать в Гвинее больше очков, чем экс-заирцы в Ливии, а Египту — взять верх над сборной Конго и надеяться, что Гана не уступит Уганде.

В Северной Америке вряд ли что-то помешает оформиться финалистом Коста-Рике: для этого ей надо лишь справиться дома с Гондурасом, который на полях фаворитов до сих пор выглядел беспомощно — 0:6 в США, 0:3 в Мексике. За третье место сражаются американцы и Панама. Сначала их ждет очный спор, затем панамцы примут костариканцев (вероятно, уже немотивированных), а «вечный финалист» поедет на Тринидад. На самом деле все очень просто: США нужны две победы, иначе, скорей всего, к нам приедет очень интересная сборная Панамы.

Еще проще положение в Азии: пятого делегата определят в двух стыках Сирия и Австралия. Наконец, в Южной Америке предпоследний тур уже сегодня ночью, и по его итогам на чемпионат мира могут пробиться Уругвай, если одолеет в гостях аутсайдера Венесуэлу, и Колумбия, обыграв дома Парагвай. Впрочем, колумбийцев могут попридержать чилийцы, в случае победы над Эквадором, и бенефициар матча Аргентина — Перу. Самый любопытный вариант в этом ракурсе — успех перуанцев, поскольку тогда статус ключевого совершенно неожиданно обретет последний матч южноамериканского отбора Перу — Колумбия. Но вряд ли аргентинцы и Лео Месси, для которого это, наверное, последний шанс побороться за Кубок мира, допустят такое развитие событий.