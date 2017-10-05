Украина — Хорватия: одна путевка на двоих
Заметки и расклады накануне финиша отборочных групп ЧМ-2018.
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Видимо, что-то случилось...
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А СМЫСЛ?
Расклады перед двумя заключительными турами европейского отбора ярким маркером подчеркивают его бессмысленность в существующем виде. Из 54 предстоящих встреч половина не имеет серьезного турнирного значения и только распределит места в подвалах девяти таблиц, а половина от оставшейся половины условно — то есть, теоретически — важна лишь для одной из сторон.
В итоге получается, что более тысячи футболистов изъяты из своих клубов и полсотни национальных чемпионатов посажены на якорь ради товарищеских матчей «по назначению», а не «по выбору». Немцам, например, придется сыграть дома с Азербайджаном, чего они самостоятельно никогда бы не удумали, как и португальцы — сгонять в Андорру, англичане — в Литву, а бельгийцы — принять Кипр.
Таблицы европейских отборочных групп
Именно в этой связи стоит приветствовать рождение Лиги наций, которая
А когда вам
РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ
В четырех группах борьба за первое место, по большому счету, завершена. Нелегко себе представить, что немцы и англичане профукают 5-очковое преимущество, Испания не наберет искомые три очка в играх с Албанией и Израилем, а недосягаемая Бельгия учудит
Французов и поляков тоже можно назвать фаворитами своих групп, но у них задачка позаковыристее. Не сумев переиграть дома Люксембург, «трехцветные» должны теперь выигрывать в Болгарии, иначе их могут обскакать шведы. Тем, правда, тоже предстоит встреча с люксембуржцами, и в первом круге они справились
Приблизительно так же запутана ситуация в группе Е, только важнейший матч здесь пройдет сегодня: Черногория — Дания. Датчане даже в случае неудачи сохранят шансы на второе место, если затем они справятся дома с Румынией, а черногорцы проиграют в Польше. Победа же позволит им претендовать на первое. Полякам таким образом, чтобы обезопасить себя, надо увезти три очка из Армении. Право автора позволяет мне выразить предпочтения: в этой игре я за армян, а в группе — за скандинавов.
В отряде I с идентичным географическим разбросом российские симпатии равномерно распределены на всю четверку претендентов, у меня же — схожие чаяния с группой Е. И здесь в решающей схватке в заключительном туре сойдутся команды с территорий, принадлежавших
США, АВСТРАЛИЯ, АРГЕНТИНА? ИЛИ ПАНАМА, СИРИЯ, ПЕРУ?
Свои интриги есть и на других континентах. В Африке пройдет только один тур из двух оставшихся, но он может назвать трех из пяти финалистов. Нигерии для досрочного попадания на ЧМ необходимо обыграть дома прямого конкурента Замбию, Тунису — набрать в Гвинее больше очков, чем
В Северной Америке вряд ли
Еще проще положение в Азии: пятого делегата определят в двух стыках Сирия и Австралия. Наконец, в Южной Америке предпоследний тур уже сегодня ночью, и по его итогам на чемпионат мира могут пробиться Уругвай, если одолеет в гостях аутсайдера Венесуэлу, и Колумбия, обыграв дома Парагвай. Впрочем, колумбийцев могут попридержать чилийцы, в случае победы над Эквадором, и бенефициар матча Аргентина — Перу. Самый любопытный вариант в этом ракурсе — успех перуанцев, поскольку тогда статус ключевого совершенно неожиданно обретет последний матч южноамериканского отбора Перу — Колумбия. Но вряд ли аргентинцы и Лео Месси, для которого это, наверное, последний шанс побороться за Кубок мира, допустят такое развитие событий.
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