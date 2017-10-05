Победа Сирии. Как футбол делает то, что не могут политики

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Футбол — возможно, единственное, что объединяет всех жителей Сирии, в которой уже несколько лет идет гражданская война. Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира, и это станет праздником для каждого — вне зависимости от отношения к Башару Асаду. К первому стыковому матчу с Австралией — большой материал Дмитрия ЗЕЛЕНОВА.

5 сентября в новостях сообщили о важной победе сирийской армии — был взят город Дейр-эз-Зор, который долгое время блокировали террористы Исламского государства. Тем же вечером в сирийских городах и деревнях шли гуляния — такие, каких за время войны не было ни разу. Но люди отмечали не военный, а футбольный успех — сборная Сирии на последних минутах решающей игры отборочного турнира сравняла счет в матче с Ираном и вышла в стыковые матчи.

Чемпионат мира — то, чего с Сирией не случалось никогда в истории — стал еще ближе.

— К матчу с Ираном люди готовились несколько дней, — рассказывает очевидец народных гуляний Абдель Джавад Аль-Рошд — продюсер отдела спортивных программ телеканала RT. — Заранее узнавали, в каких районах будет в это время свет, договаривались со знакомыми и занимали места в кафе. Матч начинался вечером, а свет по-прежнему дают далеко не везде. Власти подготовили несколько точек, где показывали игру — чтобы это мог увидеть каждый. Так было и в Дамаске, и в других городах. Когда Сирия в самом конце забила, и счет стал 2:2, жизнь как будто преобразилась. Люди начали прыгать, кричать и остановились только через несколько часов — уже под утро. Я сейчас листаю фейсбук, и в ленте постоянно натыкаюсь на часы обратного отсчета — так все ждут Австралию. Представляю, что будет!

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Оказаться на чемпионате мира Сирия могла в 1986 году в Мексике. В отборе команда под руководством советского тренера Валерия Яремченко дошла до финала, но в двухматчевом противостоянии уступила Ираку (0:0, 1:3). В последующие годы были крепкие, но невыдающиеся кампании, менялись поколения, тренеры, задачи. Был шанс зацепиться за ЮАР-2010 (по разнице мячей в решающий раунд вышла команда ОАЭ).

А побороться за Бразилию, когда снова появилась неплохая сборная, сирийцам не дали.

ФИФА исключила Сирию из отборочного турнира в тот же год, когда началась война — формальным поводом стало участие в победном матче с Таджикистаном в июле 2011 года нападающего Джорджа Мурада, который отказался от шведского футбольного гражданства, но при этом был заигран за Швецию в товарищеских встречах. Спорное решение ФИФА нельзя было обжаловать, да никто бы этого и не сделал.

В стране нарастал хаос, разрывало на части и футбол.

ИСХОД

28-летний нападающий Омар Сума — один из самых известных сирийских футболистов. В Инстаграм у него больше миллиона подписчиков (для сравнения, у Кокорина — 226 тысяч). Именно его гол на 93-й минуте принес сборной ничью в матче с Ираном. Омара называют сирийским Ибрагимовичем, он высок (рост 193 см), эффектен, а еще трижды подряд становился лучшим бомбардиром саудовской лиги, где выступает с 2014 года.

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В сборной его показатели скромнее — 7 матчей и всего один гол, тот самый — Ирану. Статистика могла быть лучше, если бы не бойкот, который Омар объявил в 2012 году. Последним для него стал кубок Западной Азии, победный для Сирии, но нападающий праздновал победу вместе с теми болельщиками, что держали флаг оппозиции. А затем в знак протеста против режима Асада на несколько лет ушел из главной команды страны.

Еще раньше это сделал самый опытный и заслуженный футболист — капитан и бомбардир Фирас Аль-Хатиб, выступавший за Сирию с 2001 года. Уроженец Хомса — города, в котором весной 2011-го пролилась первая кровь — считал, что отказ от сборной это единственно правильное решение, и оно еще не было самым радикальным. Другой выходец из Хомса, вратарь сирийской молодежки Абдул Басит Аль-Сарут в том же 2011-м закончил карьеру и присоединился к боевикам. Его следы теряются в подразделениях террористического «фронта ан-Нусра».

Мирный протест Фираса вызвал не меньший резонанс, долгое время игрок был одним из футбольных символов «умеренной оппозиции», его историю раскручивали в западных СМИ, у него часто брали интервью, его прочили в капитаны альтернативной, оппозиционной сборной, которую хотели составить из таких же отказников.

Но команду так и не создали, а со временем и сам Фирас поменял позицию.

«Сейчас в Сирии много убийц — не один или два. И я ненавижу их всех», — такими были его слова в разговоре с ESPN весной этого года.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда футболист сказал, что готов вернуться, от него отвернулось много прежних единомышленников, даже друзей. Товарищ по юношеской команде из Хомса, Нихад Сааеддин написал, что никогда не будет с Фирасом разговаривать, если тот выйдет под флагом Сирии — пока ее президентом остается Башар Асад.

Другие люди, простые болельщики, напротив, умоляли легенду помочь сборной. Фирас долго думал. «12 миллионов сирийцев будут счастливы, другие 12 миллионов захотят убить меня», — так он говорил о своей дилемме.

На матч с Ираном Фирас вывел Сирию с капитанской повязкой. На следующий день ему исполнилось 34 года. На него, как и на Омара Суму, очень рассчитывают в обоих матчах с Австралией.

— Есть футболисты, которые активно высказывались в первые два года войны, — говорит Абдель Аль-Рошд с канала RT. — Пока никто не знал, что происходит, а СМИ много обманывали, и случился раскол. Сейчас команда снова едина, хотя взгляды могут различаться. Те, кто был в разных лагерях, сейчас играют в одной команде. Многое для объединения сделал глава федерации Салах Рамадан. Он пообещал, что сильнейшие игроки вернутся, и футбол в Сирии перестанет быть проблемой и сам начнет решать проблемы. Я в это сначала не поверил, но когда Омар и Фирас вернулись — это было счастье для всего народа.

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Возвращение отказников не раскололо команду, а наоборот — объединило еще больше.

ДОМ

В Дамаске футболистов сборной встречали, как героев. Из аэропорта праздник снова перетек на улицы. В столице все еще неспокойно — многие районы контролируют повстанцы и террористы — поэтому играет сборная не здесь. но после Ирана команда специально прилетела домой, чтобы разделить радость с народом.

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Последний настоящий домашний матч, на стадионе «Аббасийин» в Дамаске, Сирия провела 22 декабря 2010 года. В 2011-м ФИФА запретила играть международные встречи в стране из соображений безопасности, и запрет, очевидно, будет действовать, пока не кончится война.

Австралию сирийцы примут в Малайзии — точно так же, как принимали всех соперников по отборочному турниру. На матчи ходило по 300−500 человек, только на Корею набралось 4 тысячи — и то корейцев. Футболисты рассказывают, что каждый матч представляли трибуны полными, видели на пустых креслах своих друзей, родных, соседей — так они чувствовали поддержку всей страны.

А в Сирии футбол, несмотря ни на что, не умер. Даже национальный чемпионат после прерванного сезона-2010/11 продолжился, пусть и был поначалу ограничен одним только Дамаском. Но затем к Дамаску прибавилась Латакия, а теперь матчи проводят и в Хомсе и в Алеппо. Там, где совсем недавно ездили «джихад-мобили», теперь играют в футбол.

— Если посмотреть на Сирию, от войны пострадали все регионы без исключения, — рассказывает Абдель Аль-Рошд. — Все, что связано с инфраструктурой — все разрушили. Но футбол в Сирии живой. Детишки бегают в майках по полтора доллара с фамилиями Месси и Роналду, многие занимаются в школах. Я был на тренировке детей клуба «Аль Вахда». Ракеты падают, а они продолжают тренироваться, настолько поглощены игрой! А благодаря сборной футболом поглощены и взрослые. Вижу, как реагируют соцсети — люди противоположных взглядов публикуют портреты игроков, баннеры в поддержку команды. Это невероятно — разные части Сирии сегодня заодно.

Большинство игроков сборной — легионеры, но несколько человек представляют чемпионат Сирии, и это, конечно, делает команду еще ближе к людям. Один из них — вратарь клуба «Аль-Иттихад» из Алеппо Ибрагим Альма, который придумал себе интересную фишку — вводит мяч в игру не ногой, а мощным ударом кулака. Само собой, он и выручает постоянно. То, что Сирия дошла до стыков — во многом его заслуга.

РОССИЯ

О том, что это такое — попасть на чемпионат мира — сирийцы, кажется, боятся думать. До этого далеко, все наслаждаются моментом и живой пока еще интригой. Пройти Австралию — вот о чем мечтает Сирия сейчас. Как бы кто ни относился к режиму, 5 и 10 октября во всех частях страны люди будут болеть за одну команду.