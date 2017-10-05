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5 октября 2017, 0:59 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Фернандес: Слова гимна России пока не знаю, но к ЧМ-2018 обещаю выучить

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес пообещал выучить гимн России к ЧМ-2018.

Защитник ЦСКА и сборной России <span class=error>Марио</span> Фернандес пообещал выучить гимн России к ЧМ-2018. Увеличить
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«Экзамен по русскому не сдавал, обошлось. Я просто в назначенный день приехал в миграционную службу и получил паспорт. У меня есть копия указа президента РФ о приеме в гражданство. Сохранил ее на память. С этого момента я стал еще больше стремиться к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Это моя мечта. Хотя до него еще много времени. Но для начала мне надо попасть в состав сборной. Хочу пояснить: я уважаю всех российских игроков. И тех, кто в сборной, и тех, кого не вызывают. Я ничуть не лучше их. У меня нет перед ними никакого преимущества. А то люди могут подумать, что раз меня натурализовали, значит, я всегда должен быть в сборной. Но это не так. Наоборот, я должен больше работать, чтобы заслужить эту честь.

Слова российского гимна я не знаю. Но к чемпионату мира обещаю выучить его», — сказал Фернандес в интервью «Российской газете».

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