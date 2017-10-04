Объявлен список городов-кандидатов на право принять ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно планам заявочного комитета, матчи чемпионата мира 2026 года пройдут в 32 городах (4 — в Канаде, 3 — в Мексике и 25 — в США).

Три североамериканских страны объявили о намерении побороться за проведение мирового первенства, на котором выступят 48 команд, в апреле 2017 года.

Список городов-кандидатов на право принять ЧМ-2026: