Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31223253/
4 октября 2017, 23:39 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Объявлен список городов-кандидатов на право принять ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

Объединенный заявочный комитет США, Канады и Мексики объявил список из 41 города, которые будут претендовать на право принять матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает Goal.

Объединенный заявочный комитет США Канады и Мексики объявил список из 41 города которые будут претендовать на право принять матчи чемпионата мира 2026 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно планам заявочного комитета, матчи чемпионата мира 2026 года пройдут в 32 городах (4 — в Канаде, 3 — в Мексике и 25 — в США).

Три североамериканских страны объявили о намерении побороться за проведение мирового первенства, на котором выступят 48 команд, в апреле 2017 года.

Список городов-кандидатов на право принять ЧМ-2026:

США: Атланта, Балтимор, Бостон, Шарлотт, Цинциннати, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Хьюстон, Канзас Сити, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Нэшвилл, Нью-Йорк, Орландо, Филадельфия, Финикс, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско, Сиэтл, Тампа и Вашингтон.

Канада: Эдмонтон, Монреаль, Торонто и Ванкувер.

Мексика: Гвадалахара, Мехико и Монтеррей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Уругвай, Парагвай и Аргентина совместно объявили о подаче заявки на ЧМ-2030 по футболу

Уругвай, Парагвай и Аргентина совместно объявили о подаче заявки на ЧМ-2030 по футболу

ТАСС, 4 октября. Президенты трех южноамериканских стран — Парагвая, Аргентины и Уругвая — сделали совместное официальное объявление о намерении подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает агентство AP.
Еще 7 новостей  Все новости
01 октября

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России

Самедов потерял сознание во время матча

Конор Макгрегор согласен приехать в Россию