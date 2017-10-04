Объявлен список городов-кандидатов на право принять ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике
Объединенный заявочный комитет США, Канады и Мексики объявил список из 41 города, которые будут претендовать на право принять матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает Goal.
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Согласно планам заявочного комитета, матчи чемпионата мира 2026 года пройдут в 32 городах (4 — в Канаде, 3 — в Мексике и 25 — в США).
Три североамериканских страны объявили о намерении побороться за проведение мирового первенства, на котором выступят 48 команд, в апреле 2017 года.
Список
США: Атланта, Балтимор, Бостон, Шарлотт, Цинциннати, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Хьюстон, Канзас Сити,
Канада: Эдмонтон, Монреаль, Торонто и Ванкувер.
Мексика: Гвадалахара, Мехико и Монтеррей.
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