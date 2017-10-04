Уругвай, Парагвай и Аргентина совместно объявили о подаче заявки на ЧМ-2030 по футболу

Главы Парагвая Орасио Картес, Аргентины — Маурисио Макри и Уругвая — Табаре Васкес сделали заявление в среду в президентском дворце в Буэнос-Айресе.

При этом прием заявок на ЧМ-2030 Международная федерация футбола (ФИФА) начнет не раньше, чем через четыре года. Предполагается, что в заявку будут включены шесть аргентинских городов, а также по три города от Уругвая и Парагвая.

Ранее сообщалось, что за право принять чемпионат мира в 2030 году также намерены побороться Китай и Англия.

В 2030 году будет отмечаться столетие чемпионата мира. Первый в истории турнир прошел в 1930 году в Уругвае. Аргентина принимала мировое первенство в 1978 году, Парагвай — ни разу. Ранее лишь однажды чемпионат мира принимали две страны — в 2002 году турнир проходил в Японии и Южной Корее.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, 2022-го — в Катаре. Северная Америка является фаворитом на проведение ЧМ-2026. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино ранее отмечал, что соревнования могут пройти сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Комментарии президентов

В 2030 году будет отмечаться столетие чемпионата мира. Первый в истории турнир прошел в 1930 году в Уругвае, Аргентина принимала мировое первенство в 1978 году, Парагвай — ни разу. «Мы знаем, что есть другие страны, которые хотят этого [провести ЧМ], но я думаю, что 100-летняя годовщина первого чемпионата мира в Уругвае делает регион очень привлекательным», — сказал Картес, слова которого приводит агентство Reuters.

Макри отметил, что решение о подаче совместной заявки было принято очень быстро. «Первоначальная идея исходила от Уругвая, и нам потребовалось 40 секунд, чтобы сказать “да”, — сказал он. — И когда Парагвай предложил свою кандидатуру, мне потребовалось еще 40 секунд, чтобы вновь согласиться. Уругвай также очень позитивно отнесся к включению Парагвая, и я думаю, что это придает нашей совместной заявке больший вес».

На встрече также присутствовал президент ФИФА Инфантино, который отметил значимость аргентинской стороны в совместной заявке. «Аргентинская федерация футбола может многое сделать для вида спорта, и не только с помощью игроков на поле — Месси и всеми его товарищами по команде», — подчеркнул Инфантино, слова которого приводит агентство AFP.