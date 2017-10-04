Бородюк пожаловался на отсутствие времени для подготовки сборной Казахстана

— Я думаю, что завтра будет хорошая игра. И сборной Румынии, и сборной Казахстана, есть что доказывать своим болельщикам. Наверное, смена тренера у румынов как-то повлияет на игру. Надеюсь, что увидим красивый футбол.

— Какие у Вас остались воспоминания от матча 1990 года между сборными Румынии и СССР на Чемпионате Мира, где Вы принимали участие?

— Хорошие воспоминания. Играли две хорошие сборные, но все это в прошлом. Это уже история. Играли два отличные команды.

— Чем сейчас занимается Ринат Дасаев?

— Если это Вас так сильно интересует, я могу с Вами поговорить один на один (улыбается).

— Перед матчами со сборными Румынии и Армении, команда потеряла 5−6 игроков основного состава. Как будет решаться данная проблема в завтрашней игре?

— Когда ряд ключевых футболистов не могут принять участие в матчах по причине травмы, это влияет на тактическую подготовку. В футболе есть одно выражение: «Незаменимых людей не бывает». Значит есть шанс другим игрокам проявить себя. Я надеюсь, что ребята с полной ответственностью это понимают. Завтра выйдут ряд других футболистов и ничего страшного в этом не вижу. Ребята должны доказать, что играют за свою страну.

— У вас было 2−3 дня для изучения сборной Румынии. Удалось ли за это время подготовить футболистов, привнести какие-либо новшества?

— Вопрос очень актуален. В идеале хотелось бы, чтобы подготовка национальной сборной шла 6−7 дней. За это время можно провести теоретическое занятие. Мы могли бы сделать так, чтобы футболисты сумели понять концепцию и философию игры. За эти дни нам удалось провести лишь восстановительную тренировку. Можно сказать, что у нас практически нет тренировочного процесса. По сборной Румынии скажу так, что появились ряд новых игроков. Задача немного осложнилась для нас, так как мы готовились по тем футболистам, которых мы полагали, что будут вызваны. Сегодня мы получим обновленную информацию и будем готовиться. Пока мы не знаем, как они будут играть.

— Кто из румынских футболистов представляет наибольшую опасность?

— Я хочу сказать, что выделять конкретного игрока перед журналистами для тренера это всегда некорректно. В целом, команда Румынии очень хорошая. На каждой позиции имеются футболисты, которые выделяются своей игрой.

— Вы сказали, что было мало времени на подготовку, да и состав собрался не самый оптимальный. Приготовили ли Вы какой-нибудь сюрприз для соперника?

— Завтра мы сыграем в немножко другой тактической схеме. Будут ряд изменений по позициям. Состав практически определен, осталось пару позиции, где вопрос еще остается открытым.

— Какие именно позиции?

— Позиция в середине поля и атакующей линии. Мы еще не определили того, кто будет исполнять роль второго форварда.

— Какая команда из нашей группы выйдет с первого места на чемпионат мира?

— Очень равные соперники. Они имеют опыт выступления на чемпионате мира и Европы. На данный момент эти три команды претендуют и все зависит от того, как они сыграют между собой. По потенциалу три команды — Дания, Польша и Черногория являются равносильными соперниками.

— Какой из трех, по-вашему?

— Против нас достаточно сильно сыграла сборная Польши.

— Как повлияет на игру смена тренера у соперника? Отсутствие Богдана Станку сыграет на руку сборной Казахстана?

— В футбольной истории приход нового тренер может оказать позитивное влияние, бывает, что негативно сказывается. Все зависит от того, как сами футболисты сборной Румынии отнесутся к данной ситуации.



Богдан Станку весьма хороший игрок. Сегодня по теории мы смотрели его игру, как он исполняет штрафные удары. Но повторюсь, что футбол — это командный вид спорта. Все зависит от того, как сами игроки поведут себя и будут использовать выпавший шанс.

— Завтра мы сыграем с двумя нападающими?