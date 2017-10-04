Евгений Ловчев: У меня нет сомнений в победе Румынии над Казахстаном

Эксперт не сомневается в победе Румынии.



«Румыния более футбольная страна, нежели Казахстан. Здесь постоянно вырастают игроки, которые потом уезжают выступать в ведущих европейских чемпионатах и не теряются в них. Также румынские клубы более заметны в Европе.



У Казахстана меняются тренеры, но результатов как не было, так и нет. Да, есть какие-то локальные успехи, победы в отдельно взятых матчах, но на дистанции казахи выглядят слабо. Плюс Казахстан играет в гостях.



У меня нет сомнений в итоговой победе румынской сборной. Все-таки эта команда значительно выше классом своего соперника. Плюс думаю, что Казахстан, который очень блекло играет в атаке, не забьет», — считает Ловчев.



Матч Румыния — Казахстан пройдет в ночь с четверга на пятницу в 00:45. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение хозяевам: победа Румынии — 1.25, ничья — 6.6, победа Казахстана — 15.