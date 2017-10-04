Евгений Ловчев: У меня нет сомнений в победе Румынии над Казахстаном
Бывший
футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Румыния — Казахстан в рамках квалификационной компании чемпионата мира по футболу 2018.
Эксперт не сомневается в победе Румынии.
«Румыния более футбольная страна, нежели Казахстан. Здесь постоянно вырастают игроки, которые потом уезжают выступать в ведущих европейских чемпионатах и не теряются в них. Также румынские клубы более заметны в Европе.
У Казахстана меняются тренеры, но результатов как не было, так и нет. Да, есть
У меня нет сомнений в итоговой победе румынской сборной.
Матч Румыния — Казахстан пройдет в ночь с четверга на пятницу в 00:45. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение хозяевам: победа Румынии — 1.25, ничья — 6.6, победа Казахстана — 15.
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