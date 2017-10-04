Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран 10 ноября

Встреча третьего отборочного раунда ЧМ-2018 в африканской зоне состоялась 12 ноября 2016 года в Полокване и завершилась победой хозяев (2:1). ФИФА вынесла решение о переигровке матча в начале сентября. В марте этого года ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского судью той встречи Джозефа Лампти за «влияние на результат игры».

Судья назначил в первом тайме пенальти в ворота сборной Сенегала за игру рукой, которой не было. Южноафриканцы реализовали 11-метровый удар.

После четырех туров в отборочной группе D лидирует сборная Буркина-Фасо (четыре матча, 6 очков), далее следуют команды Кабо-Верде (четыре матча, 6 очков), Сенегала (три матча, 5 очков) и ЮАР (три матча, одно очко). На чемпионат мира выходит команда, занявшая первое место в группе по итогам шести туров.