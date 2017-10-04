Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран 10 ноября
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Матч отборочного раунда чемпионата мира 2018 года между сборными ЮАР и Сенегала, результат которого был аннулирован
из-за влияния судьи на итог встречи, будет переигран 10 ноября в Полокване (ЮАР). Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).
Встреча третьего отборочного раунда ЧМ-2018 в африканской зоне состоялась 12 ноября 2016 года в Полокване и завершилась победой хозяев (2:1). ФИФА вынесла решение о переигровке матча в начале сентября. В марте этого года ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского судью той встречи Джозефа Лампти за «влияние на результат игры».
Судья назначил в первом тайме пенальти в ворота сборной Сенегала за игру рукой, которой не было. Южноафриканцы реализовали 11-метровый удар.
После четырех туров в отборочной группе D лидирует сборная
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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