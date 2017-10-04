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4 октября 2017, 17:54 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Стал известен окончательный состав сборной Казахстана на матчи против Румынии и Армении

KazFootball.kz представил окончательный состав Национальной сборной Казахстана на матчи против Румынии и Армении.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);

Защитники: Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов (оба — «Кайрат»), Виктор Дмитренко («Шахтер»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);

Полузащитники: Исламбек Куат, («Кайрат»), Асхат Тагыберген («Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Аслан Дарабаев («Иртыш»);

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Танат Нусербаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер»), Бауыржан Турысбек («Кайрат»).

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