Тренер сборной Румынии заменил основного нападающего накануне матча с Казахстаном
Главный тренер сборной Румынии Космин Контра внес изменения в состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с командой Казахстана, сообщает Sports.kz со ссылкой на Digisport.ro.
Вместо нападающего турецкого «Бурсаспора» Богдана Станку в заявку включен Джордже Цукудян из «Вииторула».
Матч состоится 5 октября (6 октября в 00:45 по астанинскому времени) в Плоешти на стадионе «Илие Оанэ». Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Румынии — 1.25, ничья — 6.6, победа Казахстана — 15.
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