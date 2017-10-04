Жерар Пике: Я не уйду из сборной
Жерар Пике стал единственным участником
пресс-конференции сборной Испании и рассказал о продолжении карьеры в национальной команде, своих взаимоотношениях с болельщиками и Серхио Рамосом, каталонском референдуме и многом другом.
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ОБ ОЩУЩЕНИЯХ
— Я хочу решить возникшую проблему, для этого мы на полтора часа собрались здесь. Первый день в расположении сборной был очень тяжелым. Никому не понравится, когда болельщики настроены против него. Слышать оскорбления тяжело и неприятно. Это — вызов для меня, и, думаю, в моих силах изменить ситуацию. Через диалог можно прекрасно объяснить свою позицию. Через уважение и взаимопонимание можно достичь мира. Тренер и партнеры по сборной решили, что я должен быть здесь и сам все уладить. Они правы — я буду делать на поле все, что в моих силах, чтобы сборная Испании попала на чемпионат мира. Это — наша общая цель.
О ПОСЛАНИИ БОЛЕЛЬЩИКАМ
— Невозможно поставить под сомнение мою самоотдачу в матчах за сборную. Я играю в национальной команде много лет, для меня эти люди — семья, и это одна из главных причин, почему я здесь. Мне больно слышать, что
О СЛОВАХ ПОСЛЕ МАТЧА С «ЛАС ПАЛЬМАСОМ»
— Я ни о чем не жалею, потому что сказал то, что чувствую. Мы — люди, мы живем в огромном мире. Невозможно, чтобы все думали одинаково. Я всегда был за то, чтобы люди имели возможность проголосовать: «за», «против», оставить белый лист — не важно. Я также уважаю мнение людей, которые говорят, что каталонцы не могут голосовать, как сказал, например, Рафа Надаль. Через уважение и диалог мы все сможем понять друг друга.
О ПОЛИТИКЕ И СПОРТЕ
— Раз я футболист, то не могу говорить о политике? Знаете, мы — футболисты, но в первую очередь мы — люди. Я прекрасно понимаю спортсменов, которые не хотят говорить о политике, потому что это одна большая головная боль. Я их понимаю, но хочу, чтобы и меня тоже поняли. Мы — люди и только потом профессиональные спортсмены. Почему вам, журналистам, можно говорить о политике, а нам нельзя? У нас ведь тоже есть проблемы: личные, семейные, какие угодно. И нам, как и всем остальным, приходится с ними справляться, потому что мы — профессионалы. Но это не значит, что есть темы, о которых нам нельзя говорить.
ОБ УХОДЕ ИЗ СБОРНОЙ
— Я убежден, что в Испании много людей, которые за то, чтобы каталонцам дали возможность проголосовать. Мой возможный уход из сборной к делу совершенно не относится. Наоборот, мне бы хотелось продолжить играть за сборную и после ЧМ-2018. Мне хочется уйти в самый лучший и приятный момент, а не выходить через заднюю дверь. Уйти сейчас — значит, признать, что те, кто свистит и оскорбляет меня, победили. Мне этого не хочется. Эта команда и футбольная федерация Испании — моя семья. Хочу продолжать выступать рядом с ними.
О СВИСТЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ
— Свист не беспокоит меня. Единственные мои переживания — о партнерах по сборной. Они этого не заслужили. Я лишь хочу, чтобы болельщики сделали выбор, что для них лучше: поддерживать сборную или свистеть в мой адрес?
ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ПАРТНЕРАМИ И СЕРХИО РАМОСОМ
— Прекрасно понимаю, что все устали от происходящего. Именно поэтому я сейчас здесь, отвечаю на ваши вопросы. Все новости о нашем конфликте с Рамосом — ложь, мы отлично ладим. Все в порядке, у нас прекрасные отношения. Легче всего говорить, что мы отдалились друг от друга, что мы в ссоре, и так далее. Давайте прекратим эти спекуляции, достаточно — между нами нет никаких разногласий.
О НЕЗАВИСИМОСТИ КАТАЛОНИИ
— Я убежден, что сторонник независимости может играть за сборную Испании. Сторонник независимости не враг Испании. Есть лишь множество каталонцев, которым хочется иметь собственное государство, вот и все. Я не отношу себя к определенной политической партии и не рвусь в политику. Хочу ли я независимости? Это вопрос, который решают миллионы людей, и я не буду на него отвечать. Мне не отнести себя к
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