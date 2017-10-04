Что происходит с фанатским движением в России в преддверии чемпионата мира
Летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футболу. После прошлогодних беспорядков во Франции британские СМИ требовали лишить нашу страну права проведения мундиаля
из-за агрессивного поведения российских фанатов. «Газета.Ru» пообщалась с представителями разных фанатских «фирм» и разобралась, чего ожидать от этих «движений» на крупнейшем турнире четырехлетия и как изменилась их жизнь за последние годы.
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«Подвиги» последних лет
Для обычного болельщика и тем более для обывателя, далекого от футбольного мира, слово «фанат» зачастую ассоциируется с
Это собирательный образ не особенно умного, но сильного и агрессивного молодого мужчины, часто нетрезвого, лезущего в драку и устраивающего беспорядки.
Как это обычно бывает со стереотипами, образ зачастую не соответствует действительности, хотя и говорить о том, что фанат — это в высшей степени интеллигентный человек, не употребляющий спиртного и ведущий себя
В последние годы российские фанаты проявляли себя в Европе неоднократно. Главный их перфоманс состоялся, конечно же, летом 2016 года во время чемпионата Европы по футболу во Франции, когда СМИ растиражировали дикие кадры столкновений отечественных бойцов с англичанами, что для одного из британцев закончилось, к сожалению, летальным исходом.
События в Марселе вызвали большой резонанс. Английские СМИ воспользовались ситуацией и устроили настоящую кампанию против проведения чемпионата мира в России. И хотя англичан можно обвинить в двойных стандартах (британские фанаты — страшный сон для хозяев заведений по всей Европе), в их словах была и значительная доля правды: поведение российских болельщиков действительно не укладывалось ни в какие рамки.
Чемпионат мира у страны, разумеется, не отобрали, но дело закончилось фактическим расформированием Всероссийского объединения болельщиков и опалой до того тесно работавшего с
Даже в этом сезоне отечественные клубы стабильно страдают от поведения болельщиков. Не на лучшем счету у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) московский ЦСКА, а вернувшийся в Лигу чемпионов «Спартак» в первой же игре успел отметиться брошенным с
Хулиганы отдельно от ультрас
Тем не менее стоит разделять понятия. Фанатский мир многослоен и сложно структурирован. Есть множество организаций разной направленности, и привычное определение «хулиган» подходит далеко не ко всем из них.
Например, «ультрас» сконцентрированы на поддержке своей команды с трибун и красочном перфомансе, включая пиротехнику. Но на улице их опасаться не стоит — драки не являются ни их приоритетом, ни их коньком.
«Разделять фанатов и ультрас, думаю, не стоит, а вот футбольных хулиганов и ультрас — можно. Правда, думаю, что полиция понятия не имеет, в чем различия между этими течениями», — рассказал «Газете.Ru» бывший хулиган ведущей «фирмы» ЦСКА начала и середины 2000-х годов Алексей.
Собственно, главная проблема с фанатами в России в том, что в полиции не очень хорошо понимают, что с ними делать.
— Информационные технологии развиваются, а вот полиция нет, но это ей никогда не мешало затруднять жизнь нормальным ребятам, — продолжает тот же болельщик, — Не знаю, закручивают органы гайки в преддверии чемпионата мира или нет, но в отделения дергают людей, которые давно отошли от дел.
Впрочем, сами бывшие хулиганы не особенно переживают по этому поводу, считая, что их околофутбольное прошлое вряд ли может
Из города в лес
Пожалуй, пик активности и расцвет движений российских футбольных хулиганов пришелся на начало и середину 2000-х годов, когда драки фанатов во время проведения центральных матчей чемпионата России были обычным и даже ожидаемым явлением.
С тех пор ситуация поменялась, что бы ни утверждали сами бывшие и действующие хулиганы, во многом как раз
Кроме того, централизация фанатского движения под эгидой ВОБ (читай — Российского футбольного союза) тоже упорядочила жизнь хулиганов и осложнила организацию «акций».
— Раньше я относился к «движу» КБ («Спартака» — «Газета.Ru»), но также очень часто выступал за клуб второго дивизиона. На таких матчах присутствовало минимум бойцов ОМОН, часто удавалось устраивать «танцы» с оппонентами либо во время матча, либо сразу после него. Так поступали очень много людей, которые приходили на стадион не для того, чтобы посмотреть футбол, — рассказывает другой бывший фанат Дмитрий, — Сейчас все стало более организованно, и сам масштаб «движа» сильно увеличился. Люди стали серьезнее относиться к околофутболу.
С ним, правда, не согласен бывший представитель армейской «фирмы» Егор:
«Сейчас околофутбол изменился кардинально. Порой возникает впечатление, что в России, он отсутствует совсем. “Спортсменов” стало больше, а “муток” меньше, поэтому тяжело определить в какой “банде” “спортсмены” сильнее».
Под «спортсменами» подразумеваются люди, имеющие квалификацию и степени различных видов боевых искусств и единоборств, продолжающие тренироваться и пришедшие в околофутбол не ради клубных цветов, а чтобы найти единомышленников и оппонентов и выплескивать таким образом адреналин.
— Смотря что подразумевать под словом «спортсмен». Если вы имеете в виду людей, которые занимаются спортом профессионально три раза в день, и для них спорт это способ заработка, то таких в фанатской среде единицы, — продолжает спартаковец Дмитрий, — Если же вы имеете в виду, скажем, мастеров спорта, для которых это не основной заработок, то таких полно. К тому же, у топовых фирм есть свои арендованные залы и тренировки по различным единоборствам, поэтому спортсменов тут предостаточно.
Собственно, видео такого противостояния распространил после Евро телеканал «Би-би-си», заявив, что так российские хулиганы готовятся к чемпионату мира по футболу.
«Забивы» в лесу всегда были и будут. У топовых фирм чаще всего это проверки для попадания в основной состав. Про периодичность этих встреч трудно сказать. Как наберут состав, как будут готовы. Это все решается обоюдно (решалось, по крайней мере, когда я в теме был), — говорит бывший спартаковский хулиган, — На пересечениях сразу после матча могут полететь файеры в оппонентов, на самих стадионах, летят стулья. В лесу, по идее, максимум что может быть — это капа, бинты или перчатки. Однако были случаи, когда некоторые деятели прятали в бинтах зажигалки. Мне, например, достался оппонент в кварцевых перчатках. Часть зубов я потом так и не нашел.
Для обычного человека все это звучит дико и страшно, сами же фанаты рассказывают о таких вещах с улыбкой, всячески подчеркивая, что это их личный выбор.
Чемпионат мира пройдет спокойно
В середине 2000-х годов наиболее жарким было противостояние спартаковского «Юниона» и представляющей ЦСКА «Ярославки», которые перехватывали друг у друга звание сильнейшего российского движения фанатов.
С этим, правда, не был согласен питерский «Мюзик Холл», но практики и акций у фанатов «Зенита» было меньше, нежели у оппонентов, да и чувствительные поражения, в том числе и на своей территории, случались чаще.
И если раньше все было довольно очевидно, хотя только у ведущих команд было несколько десятков фанатских фирм, то теперь и сами хулиганы затрудняются сказать, кто же держит пальму первенства.
«Не могу сказать кто сейчас является топ фирмой, для этого нужны события, после которых всем, все станет ясно», — говорит Алексей.
При этом не стоит воспринимать фанатов через призму снятых о них фильмов, большинство из которых не слишком реалистично отражают действительность.
— По мне, этот фильм совсем не похож на правду. Почему нельзя было снять фильм о ребятах, которые гоняют на выезда, пьют пиво и дерутся? — возмущается армейский фанат. — Вставили в фильм ссору двух друзей
Главным же вопросом остается грядущий чемпионат мира, и что будет во время его проведения в России. Чего стоит ожидать и опасаться российским и иностранным болельщикам? Здесь все бывшие и действующие фанаты сходятся в одном мнении:
«Ничего не ждать, все будет тихо и спокойно. Может быть, случатся
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