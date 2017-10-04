Что происходит с фанатским движением в России в преддверии чемпионата мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Подвиги» последних лет

Для обычного болельщика и тем более для обывателя, далекого от футбольного мира, слово «фанат» зачастую ассоциируется с чем-то страшным.

Это собирательный образ не особенно умного, но сильного и агрессивного молодого мужчины, часто нетрезвого, лезущего в драку и устраивающего беспорядки.

Как это обычно бывает со стереотипами, образ зачастую не соответствует действительности, хотя и говорить о том, что фанат — это в высшей степени интеллигентный человек, не употребляющий спиртного и ведущий себя образцово-показательно, — тоже глупо.

В последние годы российские фанаты проявляли себя в Европе неоднократно. Главный их перфоманс состоялся, конечно же, летом 2016 года во время чемпионата Европы по футболу во Франции, когда СМИ растиражировали дикие кадры столкновений отечественных бойцов с англичанами, что для одного из британцев закончилось, к сожалению, летальным исходом.

События в Марселе вызвали большой резонанс. Английские СМИ воспользовались ситуацией и устроили настоящую кампанию против проведения чемпионата мира в России. И хотя англичан можно обвинить в двойных стандартах (британские фанаты — страшный сон для хозяев заведений по всей Европе), в их словах была и значительная доля правды: поведение российских болельщиков действительно не укладывалось ни в какие рамки.

Чемпионат мира у страны, разумеется, не отобрали, но дело закончилось фактическим расформированием Всероссийского объединения болельщиков и опалой до того тесно работавшего с вице-премьером по спорту и президентом РФС Виталием Мутко бывшего президента ВОБ Александра Шпрыгина, известного под псевдонимом Каманча.

Цитата Кроме того, российские фанаты время от времени не с лучшей стороны проявляют себя и в матчах еврокубков, хотя в данном случае речь идет уже не о силовых акциях, как во Франции, а о файерах и беспорядках на трибунах.

Даже в этом сезоне отечественные клубы стабильно страдают от поведения болельщиков. Не на лучшем счету у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) московский ЦСКА, а вернувшийся в Лигу чемпионов «Спартак» в первой же игре успел отметиться брошенным с фан-сектора в Мариборе и едва не попавшим в главного арбитра файером, за что клуб был оштрафован, а также лишен поддержки болельщиков на следующей выездной игре, которая пройдет против испанской «Севильи».

Хулиганы отдельно от ультрас

Ультрас краснодарской "Кубани" РИА "Новости"

Тем не менее стоит разделять понятия. Фанатский мир многослоен и сложно структурирован. Есть множество организаций разной направленности, и привычное определение «хулиган» подходит далеко не ко всем из них.

Например, «ультрас» сконцентрированы на поддержке своей команды с трибун и красочном перфомансе, включая пиротехнику. Но на улице их опасаться не стоит — драки не являются ни их приоритетом, ни их коньком.

«Разделять фанатов и ультрас, думаю, не стоит, а вот футбольных хулиганов и ультрас — можно. Правда, думаю, что полиция понятия не имеет, в чем различия между этими течениями», — рассказал «Газете.Ru» бывший хулиган ведущей «фирмы» ЦСКА начала и середины 2000-х годов Алексей.

Собственно, главная проблема с фанатами в России в том, что в полиции не очень хорошо понимают, что с ними делать.

— Информационные технологии развиваются, а вот полиция нет, но это ей никогда не мешало затруднять жизнь нормальным ребятам, — продолжает тот же болельщик, — Не знаю, закручивают органы гайки в преддверии чемпионата мира или нет, но в отделения дергают людей, которые давно отошли от дел.

Впрочем, сами бывшие хулиганы не особенно переживают по этому поводу, считая, что их околофутбольное прошлое вряд ли может как-то испортить дальнейшую жизнь:

Цитата Осложнить жизнь прошлое в околофутболе не может, наоборот, есть что вспомнить, как здорово это было. Единственное, что может доставить проблемы, так это травмы, полученные в драках.

Из города в лес

Беспорядки на улицах Марселя во время Евро-2016 РИА "Новости"

Пожалуй, пик активности и расцвет движений российских футбольных хулиганов пришелся на начало и середину 2000-х годов, когда драки фанатов во время проведения центральных матчей чемпионата России были обычным и даже ожидаемым явлением.

С тех пор ситуация поменялась, что бы ни утверждали сами бывшие и действующие хулиганы, во многом как раз из-за действий полиции, создавшей базы и ужесточившей контроль.

Кроме того, централизация фанатского движения под эгидой ВОБ (читай — Российского футбольного союза) тоже упорядочила жизнь хулиганов и осложнила организацию «акций».

— Раньше я относился к «движу» КБ («Спартака» — «Газета.Ru»), но также очень часто выступал за клуб второго дивизиона. На таких матчах присутствовало минимум бойцов ОМОН, часто удавалось устраивать «танцы» с оппонентами либо во время матча, либо сразу после него. Так поступали очень много людей, которые приходили на стадион не для того, чтобы посмотреть футбол, — рассказывает другой бывший фанат Дмитрий, — Сейчас все стало более организованно, и сам масштаб «движа» сильно увеличился. Люди стали серьезнее относиться к околофутболу.

С ним, правда, не согласен бывший представитель армейской «фирмы» Егор:

«Сейчас околофутбол изменился кардинально. Порой возникает впечатление, что в России, он отсутствует совсем. “Спортсменов” стало больше, а “муток” меньше, поэтому тяжело определить в какой “банде” “спортсмены” сильнее».

Под «спортсменами» подразумеваются люди, имеющие квалификацию и степени различных видов боевых искусств и единоборств, продолжающие тренироваться и пришедшие в околофутбол не ради клубных цветов, а чтобы найти единомышленников и оппонентов и выплескивать таким образом адреналин.

— Смотря что подразумевать под словом «спортсмен». Если вы имеете в виду людей, которые занимаются спортом профессионально три раза в день, и для них спорт это способ заработка, то таких в фанатской среде единицы, — продолжает спартаковец Дмитрий, — Если же вы имеете в виду, скажем, мастеров спорта, для которых это не основной заработок, то таких полно. К тому же, у топовых фирм есть свои арендованные залы и тренировки по различным единоборствам, поэтому спортсменов тут предостаточно.

Цитата Околофутбол уже давно превратился в своего рода спорт, где у каждой команды (фирмы) есть основной и «молодежный» состав, и второй проверяется на «забиваниях» в лесу. Как бы ни работала полиция, искоренить эти драки ей вряд ли удастся.

Собственно, видео такого противостояния распространил после Евро телеканал «Би-би-си», заявив, что так российские хулиганы готовятся к чемпионату мира по футболу.

«Забивы» в лесу всегда были и будут. У топовых фирм чаще всего это проверки для попадания в основной состав. Про периодичность этих встреч трудно сказать. Как наберут состав, как будут готовы. Это все решается обоюдно (решалось, по крайней мере, когда я в теме был), — говорит бывший спартаковский хулиган, — На пересечениях сразу после матча могут полететь файеры в оппонентов, на самих стадионах, летят стулья. В лесу, по идее, максимум что может быть — это капа, бинты или перчатки. Однако были случаи, когда некоторые деятели прятали в бинтах зажигалки. Мне, например, достался оппонент в кварцевых перчатках. Часть зубов я потом так и не нашел.

Для обычного человека все это звучит дико и страшно, сами же фанаты рассказывают о таких вещах с улыбкой, всячески подчеркивая, что это их личный выбор.

Чемпионат мира пройдет спокойно

Чемпионат мира стартует 14 июня 2018 года РИА "Новости"

В середине 2000-х годов наиболее жарким было противостояние спартаковского «Юниона» и представляющей ЦСКА «Ярославки», которые перехватывали друг у друга звание сильнейшего российского движения фанатов.

С этим, правда, не был согласен питерский «Мюзик Холл», но практики и акций у фанатов «Зенита» было меньше, нежели у оппонентов, да и чувствительные поражения, в том числе и на своей территории, случались чаще.

И если раньше все было довольно очевидно, хотя только у ведущих команд было несколько десятков фанатских фирм, то теперь и сами хулиганы затрудняются сказать, кто же держит пальму первенства.

«Не могу сказать кто сейчас является топ фирмой, для этого нужны события, после которых всем, все станет ясно», — говорит Алексей.

При этом не стоит воспринимать фанатов через призму снятых о них фильмов, большинство из которых не слишком реалистично отражают действительность.

Цитата Например, нашумевшая несколько лет назад лента «Около футбола» в фанатской среде вызывает изрядный скепсис, если не сказать жестче.

— По мне, этот фильм совсем не похож на правду. Почему нельзя было снять фильм о ребятах, которые гоняют на выезда, пьют пиво и дерутся? — возмущается армейский фанат. — Вставили в фильм ссору двух друзей из-за бабы и увлечение героином… Хорошо, что это фильм о болельщиках «Спартака». (Улыбается.).

Главным же вопросом остается грядущий чемпионат мира, и что будет во время его проведения в России. Чего стоит ожидать и опасаться российским и иностранным болельщикам? Здесь все бывшие и действующие фанаты сходятся в одном мнении: