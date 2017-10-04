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4 октября 2017, 16:50 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Футболист Жерар Пике заявил, что не ссорился с Рамосом из-за референдума в Каталонии

Футболист сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике назвал ложью информацию о конфликте с партнером по национальной команде и защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом из-за позиции Пике по референдуму в Каталонии.

Футболист сборной Испании и Барселоны <span class=error>Жерар</span> Пике назвал ложью информацию о конфликте с партнером по национальной команде и защитником мадридского Реала <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамосом</span> <nobr>из-за </nobr>позиции Пике по референдуму в Каталонии. Увеличить
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В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, за отделение, по данным властей региона, высказались 90% проголосовавших. Мадрид назвал референдум незаконным. После референдума защитник «Барселоны» заявил, что чувствует себя каталонцем как никогда ранее и, если это вызывает проблему, готов покинуть сборную Испании до 2018 года. Во вторник сообщалось, что Рамос считает, что присутствие Пике в команде дестабилизирует обстановку.

«Я могу понять, что все устали от этой ситуации, потому я предпочел выступить и сказать, что вся информация о конфликте с Серхио Рамосом — ложь. У нас с ним потрясающие отношения», — цитирует Пике Marca.

В понедельник во время тренировки сборной Испании болельщики освистывали и оскорбляли Пике, требуя от него покинуть команду. Полиция конфисковала несколько баннеров про футболиста.

«Я считаю сборную Испании семьей, это одна из причин, почему я здесь. Мне обидно, что болельщики сомневаются в моей преданности, я очень горд, что нахожусь здесь, в сборной Испании», — добавил Пике.

Испанцы в заключительных матчах в группе в европейском отборочном турнире чемпионата мира-2018 сыграют с командами Албании (6 октября) и Израиля (9 октября). После восьми матчей сборная Испании лидирует в группе G, опережая на три очка итальянцев.

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