Определился автор официальной песни ЧМ-2018 в России
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Колумбийский певец Малума запишет официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщает Primiciasya.com.
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Композиция должна появиться в декабре. Над ее созданием 23-летний Малума будет работать с 24 музыкантами. В записи официальной песни чемпионата мира-2018 также может принять участие пуэрториканский певец Бэд Банни.
Малума может стать вторым колумбийцем, записавшим официальную песню чемпионата мира футболу. Первой стала певица Шакира с ее хитом «Waka Waka» для мундиаля 2010 года в ЮАР.
На последнем чемпионате мира в 2014 году в Бразилии официальной песней турнира была «We Are One» в исполнении Дженнифер Лопес, Питбулля и Клаудии Лейтте.
Малума известен своим хитом «El Perdedor», набравшим более одного миллиарда просмотров на одном из видеосервисов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва,
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