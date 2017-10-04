Объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге передадут в пользование спортивным школам после турнира
Как отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, чемпионат мира является возможностью создать лучшие условия для талантливых ребят.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Тренировочные базы для футболистов, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, впоследствии передадут
«В Свердловской области уже разработана программа использования спортивных объектов после чемпионата мира. Все тренировочные площадки будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Стадион “Калининец” будет предоставлен в пользование футбольной школе “Урал”, где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион “Исеть” передадут в пользование
Как отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, чемпионат мира является возможностью создать лучшие условия для талантливых ребят. «Спортивная инфраструктура чемпионата мира, которая, в том числе будет использоваться при развитии Уральской футбольной академии, позволит нам создать совершенно новые возможности для тех, кто желает посвятить свою жизнь футболу. Чемпионат мира — это один из лучших способов “заразить” наших ребят спортом, оторвать их от гаджетов», — цитирует Куйвашева департамент.
Ранее ТАСС сообщал, что после чемпионата мира в Екатеринбурге будет завершено строительство Уральской футбольной академии. Пока в ней могут заниматься только дети из Екатеринбурга, а когда академия будет достроена, появятся гостиница и общежитие, то планируется привлечение ребят из других городов.
Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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