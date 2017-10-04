Объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге передадут в пользование спортивным школам после турнира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Тренировочные базы для футболистов, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, впоследствии передадут детско-юношеским спортивным школам. Об этом сообщает в среду департамент информационной политики региона.

«В Свердловской области уже разработана программа использования спортивных объектов после чемпионата мира. Все тренировочные площадки будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Стадион “Калининец” будет предоставлен в пользование футбольной школе “Урал”, где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион “Исеть” передадут в пользование детско-юношеским спортивным школам “Буревестник” и “Локомотив”, где занимаются 250 детей», — говорится в сообщении.

Как отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, чемпионат мира является возможностью создать лучшие условия для талантливых ребят. «Спортивная инфраструктура чемпионата мира, которая, в том числе будет использоваться при развитии Уральской футбольной академии, позволит нам создать совершенно новые возможности для тех, кто желает посвятить свою жизнь футболу. Чемпионат мира — это один из лучших способов “заразить” наших ребят спортом, оторвать их от гаджетов», — цитирует Куйвашева департамент.

Ранее ТАСС сообщал, что после чемпионата мира в Екатеринбурге будет завершено строительство Уральской футбольной академии. Пока в ней могут заниматься только дети из Екатеринбурга, а когда академия будет достроена, появятся гостиница и общежитие, то планируется привлечение ребят из других городов.

Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в спортивно-образовательный кластер, который призван решить вопрос подготовки собственных резервов и воспитания спортсменов высочайшего класса. Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России. Уральская футбольная академия включает в себя крытый футбольный манеж «Урал» и реконструированный к чемпионату мира 2018 года стадион «Уралмаш».