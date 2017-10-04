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4 октября 2017, 12:47 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Наставник румын прокомментировал матч с Казахстаном

Главный тренер сборной Румынии Космин Контра ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с Казахстаном, сообщает Sports.kz со ссылкой на Digisport.ro.

 — Я пришел в сборную в трудное время. К сожалению, мой предшественник не выполнил свою работу. У нас хороший состав. Я поделился с игроками несколькими простыми идеями — они идут от моего сердца. Надеюсь увидеть некоторые изменения в игре. У нас есть опытные футболисты, которые провели много матчей за сборную. Просто нужно немного свежести. У нас 54 игрока — понятное, что многие недовольны невызовом в сборную.

По воле судьбы я дебютирую в качестве тренера на том стадионе, где добивался хороших результатов. Здесь отличные болельщики. Впереди у нас два важных матча, мы должны возглавить лотерею Лиги Наций, — сказал Контра.

Матч состоится 5 октября (6 октября в 00:45 по астанинскому времени) в Плоешти на стадионе «Илие Оанэ».

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