Наставник румын прокомментировал матч с Казахстаном

— Я пришел в сборную в трудное время. К сожалению, мой предшественник не выполнил свою работу. У нас хороший состав. Я поделился с игроками несколькими простыми идеями — они идут от моего сердца. Надеюсь увидеть некоторые изменения в игре. У нас есть опытные футболисты, которые провели много матчей за сборную. Просто нужно немного свежести. У нас 54 игрока — понятное, что многие недовольны невызовом в сборную.



По воле судьбы я дебютирую в качестве тренера на том стадионе, где добивался хороших результатов. Здесь отличные болельщики. Впереди у нас два важных матча, мы должны возглавить лотерею Лиги Наций, — сказал Контра.



Матч состоится 5 октября (6 октября в 00:45 по астанинскому времени) в Плоешти на стадионе «Илие Оанэ».