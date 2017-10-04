В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 введут пропускной режим

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, такой периметр будет работать только в дни матча с 10.00 и еще четыре часа после его окончания. По словам председателя комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации города Анны Байчибаевой, периметр предусматривает 15 участков вокруг стадиона — всего 60 домов. У каждого участка будут свои схемы и регламенты проезда — в частности, есть зоны, куда жители смогут заезжать в течение всего дня, а есть те, где проезд будет ограничен уже за пять-семь часов до матча.

«Информирование населения о перекрытиях и необходимости получения аккредитации будет проходить в нескольких направлениях, в первую очередь через СМИ. В рамках подготовительного этапа в феврале 2018 года горожанам напомнят о перекрытиях и необходимости аккредитации, документы для которой будут собираться в марте. Второй этап — май, когда екатеринбуржцам повторно напомнят о перекрытиях, условиях въезда и выезда. Вся необходимая информация будет размещена на официальном портале Екатеринбурга и сайте города-организатора ЧМ-2018. Также специалисты будут вести адресную работу, к которой подключат 19 управляющих компаний. Службы планируют организовать общие собрания собственников жилья, где люди будут получать всю необходимую информацию. Помимо этого, на каждом подъезде будут размещены информационные листовки и пошаговая инструкция, как получить аккредитацию», — пояснили в мэрии.

Как добавили в администрации, в мае жители будут получать специальные транспортные пропуска, где указаны данные владельца, его транспортного средства и зоны проживания. При этом предприятиям выдаваться они не будут: сотрудникам компаний предложено в дни проведения матчей пользоваться общественным транспортом.

Напомним, 27 сентября «Екатеринбург Арену» проинспектировали представители ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». Они остались довольны ходом подготовки. Также стало известно, что стадион, реконструкция которого проводится специально к матчам ЧМ-2018, может открыться 15 апреля следующего года встречей «Урал» — «Спартак».