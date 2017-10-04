В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 введут пропускной режим
На время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 возле стадиона «Екатеринбург Арена» планируется создать транспортный периметр, движение в котором будет ограничено. Для местных жителей введут пропускной режим.
Как сообщили Накануне.RU в
«Информирование населения о перекрытиях и необходимости получения аккредитации будет проходить в нескольких направлениях, в первую очередь через СМИ. В рамках подготовительного этапа в феврале 2018 года горожанам напомнят о перекрытиях и необходимости аккредитации, документы для которой будут собираться в марте. Второй этап — май, когда екатеринбуржцам повторно напомнят о перекрытиях, условиях въезда и выезда. Вся необходимая информация будет размещена на официальном портале Екатеринбурга и сайте
Как добавили в администрации, в мае жители будут получать специальные транспортные пропуска, где указаны данные владельца, его транспортного средства и зоны проживания. При этом предприятиям выдаваться они не будут: сотрудникам компаний предложено в дни проведения матчей пользоваться общественным транспортом.
Напомним, 27 сентября «Екатеринбург Арену» проинспектировали представители ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». Они остались довольны ходом подготовки. Также стало известно, что стадион, реконструкция которого проводится специально к матчам ЧМ-2018, может открыться 15 апреля следующего года встречей «Урал» — «Спартак».
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