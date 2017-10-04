Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31212914/
4 октября 2017, 8:24 | Футбол: Чемпионат мира | УралПолит.ру

Путин осмотрел макет стадиона «Екатеринбург-Арена»

МОСКВА, 4 октября, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину макет стадиона «Екатеринбург-Арена», на котором будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Путин во вторник на заседании совета при президенте РФ по физкультуре и спорту осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, и кратко переговорил с губернаторами о готовности субъектов, пишет «Р-Спорт».

Куйвашев продемонстрировал Путину макет стадиона «Екатеринбург-Арена», отметив, что жители Екатеринбурга в восторге от этого спортивного объекта. «Шикарно просто», — заверил он. Присутствовавший на заседании вице-премьер Виталий Мутко добавил, что стадион готов. Он напомнил, что в Екатеринбурге также действует обновленный после реконструкции аэропорт «Кольцово».

«УралПолит.Ru» писал, что готовность главного стадиона Екатеринбурга к играм мирового первенства приближается к 90%.

27 сентября совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» 27 сентября провела в Екатеринбурге шестой операционный визит по подготовке региона к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
3 октября

Медведев утвердил состав оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга на «Экспо-2025»

Россия готовит новое оружие, превышающее мощность атомной бомбы

В Свердловской области заработала горячая линия по очистке дорог от снега