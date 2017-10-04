Путин осмотрел макет стадиона «Екатеринбург-Арена»
МОСКВА, 4 октября, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину макет стадиона «Екатеринбург-Арена», на котором будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Путин во вторник на заседании совета при президенте РФ по физкультуре и спорту осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, и кратко переговорил с губернаторами о готовности субъектов, пишет «Р-Спорт».
Куйвашев продемонстрировал Путину макет стадиона «Екатеринбург-Арена», отметив, что жители Екатеринбурга в восторге от этого спортивного объекта. «Шикарно просто», — заверил он. Присутствовавший на заседании
«УралПолит.Ru» писал, что готовность главного стадиона Екатеринбурга к играм мирового первенства приближается к 90%.
27 сентября совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» 27 сентября провела в Екатеринбурге шестой операционный визит по подготовке региона к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва,
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