Путин осмотрел макет стадиона «Екатеринбург-Арена»

Путин во вторник на заседании совета при президенте РФ по физкультуре и спорту осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, и кратко переговорил с губернаторами о готовности субъектов, пишет «Р-Спорт».

Куйвашев продемонстрировал Путину макет стадиона «Екатеринбург-Арена», отметив, что жители Екатеринбурга в восторге от этого спортивного объекта. «Шикарно просто», — заверил он. Присутствовавший на заседании вице-премьер Виталий Мутко добавил, что стадион готов. Он напомнил, что в Екатеринбурге также действует обновленный после реконструкции аэропорт «Кольцово».

«УралПолит.Ru» писал, что готовность главного стадиона Екатеринбурга к играм мирового первенства приближается к 90%.

27 сентября совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» 27 сентября провела в Екатеринбурге шестой операционный визит по подготовке региона к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.