Владимиру Путину доложили о подготовке Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу

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В мероприятии принял участие и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он продемонстрировал президенту страны Владимиру Путину макет стадиона «Екатеринбург Арена», сообщает «РИА Новости».

Глава Среднего Урала отметил, что жители Екатеринбурга в восторге от этого спортивного объекта. «Шикарно просто», — сказал он. Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил, что стадион готов, а также добавил, что в мегаполисе уже модернизировали аэропорт «Кольцово».

На сайте Кремля также сообщается, что министр спорта России Павел Колобков сообщил президенту, что в целом в настоящее время ключевые объекты, то есть стадионы, в Екатеринбурге готовы на 85%. В этом отношении столица Урала лидирует по сравнению с другими городами, где пройдут этапы Чемпионата мира. Например, в Самаре объекты готовы только на 65%.