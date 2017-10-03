Владимиру Путину доложили о подготовке Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу
В Москве прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, посвященное проведению Чемпионата мира по футболу.
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В мероприятии принял участие и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он продемонстрировал президенту страны Владимиру Путину макет стадиона «Екатеринбург Арена», сообщает «РИА Новости».
Глава Среднего Урала отметил, что жители Екатеринбурга в восторге от этого спортивного объекта. «Шикарно просто», — сказал он.
На сайте Кремля также сообщается, что министр спорта России Павел Колобков сообщил президенту, что в целом в настоящее время ключевые объекты, то есть стадионы, в Екатеринбурге готовы на 85%. В этом отношении столица Урала лидирует по сравнению с другими городами, где пройдут этапы Чемпионата мира. Например, в Самаре объекты готовы только на 65%.
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