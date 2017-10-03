Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31210301/
3 октября 2017, 21:47 | Футбол: Чемпионат мира | ЕАН

Владимиру Путину доложили о подготовке Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу

В Москве прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, посвященное проведению Чемпионата мира по футболу.

Владимиру Путину доложили о подготовке Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В мероприятии принял участие и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он продемонстрировал президенту страны Владимиру Путину макет стадиона «Екатеринбург Арена», сообщает «РИА Новости».

Глава Среднего Урала отметил, что жители Екатеринбурга в восторге от этого спортивного объекта. «Шикарно просто», — сказал он. Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил, что стадион готов, а также добавил, что в мегаполисе уже модернизировали аэропорт «Кольцово».

На сайте Кремля также сообщается, что министр спорта России Павел Колобков сообщил президенту, что в целом в настоящее время ключевые объекты, то есть стадионы, в Екатеринбурге готовы на 85%. В этом отношении столица Урала лидирует по сравнению с другими городами, где пройдут этапы Чемпионата мира. Например, в Самаре объекты готовы только на 65%.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости