Власти Татарстана закупят мельдоний в рамках подготовки к ЧМ-2018

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Как сообщает «Вечерняя Казань», в число заказов входят 30 упаковок мельдония. По сообщению, лекарство понадобится сотрудникам МВД.

Напомним, что мельдоний входит в список запрещенных препаратов WADA. Из-за обнаружения его в пробах, ряд российских спортсменов был отстранен от соревнований.

Казань примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.