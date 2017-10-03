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3 октября 2017, 20:00 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Власти Татарстана закупят мельдоний в рамках подготовки к ЧМ-2018

Власти Татарстана закупят медикаменты на 4,4 миллиона рублей в рамках подготовки к чемпионату миру по футболу в России.

Власти Татарстана закупят мельдоний в рамках подготовки к ЧМ-2018 - Фото Увеличить
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Как сообщает «Вечерняя Казань», в число заказов входят 30 упаковок мельдония. По сообщению, лекарство понадобится сотрудникам МВД.

Напомним, что мельдоний входит в список запрещенных препаратов WADA. Из-за обнаружения его в пробах, ряд российских спортсменов был отстранен от соревнований.

Казань примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
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