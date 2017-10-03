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3 октября 2017, 18:44 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Около 1,3 млн заявок на билеты поступило на матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 1,3 млн заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России поступило на данный момент. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Сорокин: Около 13 млн заявок на билеты поступило на матчи ЧМ-2018 - Фото Увеличить
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Заседание посвящено итогам проведения в России Кубка конфедераций 2017 года и подготовке к чемпионату мира.

«Уже поступило около 1 млн 300 тыс. заявок на билеты. Из иностранцев наибольшую активность проявляют Мексика, Бразилия, Аргентина и США — на них приходится около 175 тыс. заявок», — сказал Сорокин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.
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Новости Чемпионата мира

Мутко: Будет разработана модель эксплуатации стадионов после проведения ЧМ-2018

Мутко: Будет разработана модель эксплуатации стадионов после проведения ЧМ-2018

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эксплуатация стадионов после чемпионата мира по футболу не вызывает вопросов с точки зрения финансирования, конкретная модель управления аренами будет разработана. Об этом на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета турнира Виталий Мутко.
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