Сорокин: Около 1,3 млн заявок на билеты поступило на матчи ЧМ-2018

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Заседание посвящено итогам проведения в России Кубка конфедераций 2017 года и подготовке к чемпионату мира.

«Уже поступило около 1 млн 300 тыс. заявок на билеты. Из иностранцев наибольшую активность проявляют Мексика, Бразилия, Аргентина и США — на них приходится около 175 тыс. заявок», — сказал Сорокин.