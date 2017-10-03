Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи к ЧМ-2018 обошлась в 4 млрд рублей
КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи к чемпионату мира по футболу 2018 года стоила около 4 млрд рублей, сообщила во вторник
пресс-служба администрации Краснодарского края.
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«В рамках Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета “Россия-2018”, который проходит в Москве, [губернатор] Вениамин Кондратьев представил главе государства макет реконструированного стадиона “Фишт” в Сочи. <…> Стоимость работ по реконструкции составила около 4 млрд рублей. Главный олимпийский стадион стал открытым, построено современное игровое футбольное поле, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тыс. мест», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что все замечания к стадиону «Фишт», озвученные Международной федерацией футбола (ФИФА) после Кубка конфедераций, к настоящему моменту устранены. Стадион готов принять игры чемпионата. Одновременно его смогут посетить до 45 тыс. болельщиков.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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