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3 октября 2017, 18:45 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи к ЧМ-2018 обошлась в 4 млрд рублей

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи к чемпионату мира по футболу 2018 года стоила около 4 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба администрации Краснодарского края.

Реконструкция стадиона Фишт в Сочи к ЧМ-2018 обошлась в 4 млрд рублей - Фото Увеличить
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«В рамках Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета “Россия-2018”, который проходит в Москве, [губернатор] Вениамин Кондратьев представил главе государства макет реконструированного стадиона “Фишт” в Сочи. <…> Стоимость работ по реконструкции составила около 4 млрд рублей. Главный олимпийский стадион стал открытым, построено современное игровое футбольное поле, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тыс. мест», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что все замечания к стадиону «Фишт», озвученные Международной федерацией футбола (ФИФА) после Кубка конфедераций, к настоящему моменту устранены. Стадион готов принять игры чемпионата. Одновременно его смогут посетить до 45 тыс. болельщиков.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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Новости Чемпионата мира

Мутко: Будет разработана модель эксплуатации стадионов после проведения ЧМ-2018

Мутко: Будет разработана модель эксплуатации стадионов после проведения ЧМ-2018

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эксплуатация стадионов после чемпионата мира по футболу не вызывает вопросов с точки зрения финансирования, конкретная модель управления аренами будет разработана. Об этом на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета турнира Виталий Мутко.
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