Мутко: будет разработана модель эксплуатации стадионов после проведения ЧМ-2018

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Заседание посвящено итогам проведения в России Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира.

«Мы приняли решение, что мы разработаем некую модель управления стадионом на базе существующего опыта и передадим ее с Концепцией наследия [объектов чемпионата мира]. По финансированию стадионов [после проведения турнира] вопросов нет», — сказал Мутко.

Во время заседания губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил проработать вопросы субсидированная правительством средств на содержание построенных стадионов после завершения турнира. По его словам, в Калининградской области «нет команды, которая играет в РФПЛ [Российской футбольной премьер-лиге], поэтому управиться с махиной, которая занимает 35 тысяч мест, достаточно сложно». «Если можно, Владимир Владимирович, дать поручения такие, проработать правительству [этот вопрос] и помочь регионам, хотя бы отдельным, в которых такая потребность есть, субсидировать со стороны федерального центра, со стороны Министерства спорта», — сказал Алиханов, обращаясь к Владимиру Путину.