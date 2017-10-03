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3 октября 2017, 18:46 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Будет разработана модель эксплуатации стадионов после проведения ЧМ-2018

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эксплуатация стадионов после чемпионата мира по футболу не вызывает вопросов с точки зрения финансирования, конкретная модель управления аренами будет разработана. Об этом на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета турнира Виталий Мутко.

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Заседание посвящено итогам проведения в России Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира.

«Мы приняли решение, что мы разработаем некую модель управления стадионом на базе существующего опыта и передадим ее с Концепцией наследия [объектов чемпионата мира]. По финансированию стадионов [после проведения турнира] вопросов нет», — сказал Мутко.

Во время заседания губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил проработать вопросы субсидированная правительством средств на содержание построенных стадионов после завершения турнира. По его словам, в Калининградской области «нет команды, которая играет в РФПЛ [Российской футбольной премьер-лиге], поэтому управиться с махиной, которая занимает 35 тысяч мест, достаточно сложно». «Если можно, Владимир Владимирович, дать поручения такие, проработать правительству [этот вопрос] и помочь регионам, хотя бы отдельным, в которых такая потребность есть, субсидировать со стороны федерального центра, со стороны Министерства спорта», — сказал Алиханов, обращаясь к Владимиру Путину.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.
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