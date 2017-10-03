Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31208702/
3 октября 2017, 18:49 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Официальный мяч ЧМ-2018 будет представлен накануне жеребьевки турнира

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет представлен накануне жеребьевки турнира, которая состоится 1 декабря. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета.

Сорокин: Официальный мяч ЧМ-2018 будет представлен накануне жеребьевки турнира - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В данный момент идет активное продвижение турнира. Дан старт туру кубка мира. До конца 2017 года будет представлен официальный плакат чемпионата мира. Официальный мяч будет показан накануне жеребьевки соревнований», — рассказал Сорокин.

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.

На Кубке конфедераций 2017 года, который прошел в России, использовался мяч «Красава» компании Adidas.

Тур кубка чемпионата мира, организованный официальным спонсором чемпионата мира ФИФА компанией Coca-Cola, стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 15 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Мутко: Будет разработана модель эксплуатации стадионов после проведения ЧМ-2018

Мутко: Будет разработана модель эксплуатации стадионов после проведения ЧМ-2018

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эксплуатация стадионов после чемпионата мира по футболу не вызывает вопросов с точки зрения финансирования, конкретная модель управления аренами будет разработана. Об этом на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета турнира Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости

Путин потребовал не допускать отставаний в подготовке объектов к ЧМ-2018

Колобков: телеаудитория ЧМ-2018 по футболу составит почти половину населения планеты

Мутко: будет разработана модель эксплуатации стадионов после проведения ЧМ-2018

Официальный мяч ЧМ-2018 будет представлен накануне жеребьевки турнира