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3 октября 2017, 19:06 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Путин осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи ЧМ по футболу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и кратко переговорил с губернаторами о готовности субъектов.

Путин осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов где пройдут матчи ЧМ по футболу - Фото Увеличить
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев продемонстрировал Путину макет стадиона, отметив, что жители Екатеринбурга в восторге от этого спортивного объекта. «Шикарно просто», — сказал он. Вице-премьер Виталий Мутко добавил, что стадион готов, и напомнил, что в Екатеринбурге действует также новый после реконструкции аэропорт.

Глава Мордовии Владимир Волков продемонстрировал макеты гостиничного комплекса и стадиона. Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров доложил президенту, что в настоящее время завершаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы самарского аэропорта.

Что касается Сочи Анатолий Пахомов, то глава субъекта предпочел в беседе с Путиным сослаться на мнение футболистов, которые уже играли на Кубке конфедераций, и назвали поле «одним из лучших в мире».

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заверил президента, что все работы и по стадиону, и по авиаузлу идут по плану. Он также рассказал главе государства, что 9 мая в Волгограде планируется провести финальный матч Кубка России.

Глава Калининградской области Антон Алиханов, демонстрируя макеты, сообщил, что проблемы, касающиеся стадиона, уже решены. «Были проблемы. Решили проблемы, ваше поручение выполнено», — заверил он.

Российский предприниматель Михаил Куснирович наглядно показал Путину экипировку для волонтеров. «Красиво», — заметил президент.

Исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин рассказал Путину о планах по строительству метро вблизи стадиона, обустройстве парков, реконструкции железнодорожного вокзала, что изменит, по его словам, облик города. «Идем по графику, 71% готовности. Комиссия ФИФА была, я с ними вместе все осмотрел», — сказал он. «Понравилось им?» — спросил Путин. «Понравилось», — заверил врио губернатора.

Президент также осмотрел макеты стадионов и аэропортов Ростова, Казани, Москвы. Сергей Собянин сообщил президенту, что стадион «Спартак» в конце ноября готовится к матчу между командами России, и, как ожидается, Испании. «В зависимости от того, кто выйдет», — пояснил Собянин.

Путин также переговорил с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Глава государства, осмотрел макет стадиона, признался, что это очень красивое спортивное сооружение, но недоработки все же есть. «Для хоккеистов бы еще строили», — сказал Путин, обращаясь к губернатору.

Полтавченко попытался заверить, что такая работа ведется, но глава государства стоял на своем. «Не строите, а надо бы строить», — добавил Путин.
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