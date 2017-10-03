Путин осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи ЧМ по футболу
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и кратко переговорил с губернаторами о готовности субъектов.
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев продемонстрировал Путину макет стадиона, отметив, что жители Екатеринбурга в восторге от этого спортивного объекта. «Шикарно просто», — сказал он.
Глава Мордовии Владимир Волков продемонстрировал макеты гостиничного комплекса и стадиона. Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров доложил президенту, что в настоящее время завершаются работы по реконструкции
Что касается Сочи Анатолий Пахомов, то глава субъекта предпочел в беседе с Путиным сослаться на мнение футболистов, которые уже играли на Кубке конфедераций, и назвали поле «одним из лучших в мире».
Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заверил президента, что все работы и по стадиону, и по авиаузлу идут по плану. Он также рассказал главе государства, что 9 мая в Волгограде планируется провести финальный матч Кубка России.
Глава Калининградской области Антон Алиханов, демонстрируя макеты, сообщил, что проблемы, касающиеся стадиона, уже решены. «Были проблемы. Решили проблемы, ваше поручение выполнено», — заверил он.
Российский предприниматель Михаил Куснирович наглядно показал Путину экипировку для волонтеров. «Красиво», — заметил президент.
Исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин рассказал Путину о планах по строительству метро вблизи стадиона, обустройстве парков, реконструкции железнодорожного вокзала, что изменит, по его словам, облик города. «Идем по графику, 71% готовности. Комиссия ФИФА была, я с ними вместе все осмотрел», — сказал он. «Понравилось им?» — спросил Путин. «Понравилось», — заверил врио губернатора.
Президент также осмотрел макеты стадионов и аэропортов Ростова, Казани, Москвы. Сергей Собянин сообщил президенту, что стадион «Спартак» в конце ноября готовится к матчу между командами России, и, как ожидается, Испании. «В зависимости от того, кто выйдет», — пояснил Собянин.
Путин также переговорил с губернатором
Полтавченко попытался заверить, что такая работа ведется, но глава государства стоял на своем. «Не строите, а надо бы строить», — добавил Путин.
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