В Татарстане к ЧМ-2018 закупят мельдоний
Власти Татарстана в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года закупят медикаменты на 4,4 млн рублей, сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на портал госзакупок.
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В число заказов входит 30 упаковок мельдония в формах раствора для инъекций. По версии издания, препарат понадобится сотрудникам МВД.
Всемирное антидопинговое агентство 1 января 2016 года внесло мельдоний в список запрещённых препаратов. Позднее на основе дополнительных исследований мельдония было принято решение, что содержание менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в
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