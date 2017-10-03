Оргкомитет ЧМ-2018 работает с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й категории

«Кубок конфедераций был высоко оценен ФИФА, а для нас он стал хорошим тестом наших возможностей. Теперь мы больше понимаем, как хотим провести чемпионат мира. Каждой команде будет выделено по 3 тренировочные площадки и 67 баз на выбор, которые расположены по всей европейской части России. Полная конфигурация турнира будет ясна после жеребьёвки 1 декабря: станет известно, кто с кем будет в группе, поэтому уже будет возможность понять, кто какую базу выберет. Каждой команде будет предоставлен пакет услуг, в число которых входит транспортные перевозки. Что касается штаб-квартиры ФИФА, то она будет в гостинице «Украина».

Накануне жеребьёвки будет представлен официальный мяч чемпионата, до конца года — плакат. Билетная программа является прерогативой ФИФА, всего планируется реализовать 2 млн 600 тыс. билетов. Мы продолжаем работать с ФИФА над расширением квоты билетов 4-й категории, которая доступна только для граждан России. Первые две недели продаж показали высокие результаты: мы получили заявку на 1 млн 300 тыс. билетов. Наибольшую активность проявляют Мексика, Бразилия и США, — сказал Сорокин.