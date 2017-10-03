Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31208498/
3 октября 2017, 18:04 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Оргкомитет ЧМ-2018 работает с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й категории

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин во время сегодняшнего заседания Совета по развитию физической культуры и спорта рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года.

Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей <span class=error>Сорокин</span> во время сегодняшнего заседания Совета по развитию физической культуры и спорта рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Кубок конфедераций был высоко оценен ФИФА, а для нас он стал хорошим тестом наших возможностей. Теперь мы больше понимаем, как хотим провести чемпионат мира. Каждой команде будет выделено по 3 тренировочные площадки и 67 баз на выбор, которые расположены по всей европейской части России. Полная конфигурация турнира будет ясна после жеребьёвки 1 декабря: станет известно, кто с кем будет в группе, поэтому уже будет возможность понять, кто какую базу выберет. Каждой команде будет предоставлен пакет услуг, в число которых входит транспортные перевозки. Что касается штаб-квартиры ФИФА, то она будет в гостинице «Украина».

Накануне жеребьёвки будет представлен официальный мяч чемпионата, до конца года — плакат. Билетная программа является прерогативой ФИФА, всего планируется реализовать 2 млн 600 тыс. билетов. Мы продолжаем работать с ФИФА над расширением квоты билетов 4-й категории, которая доступна только для граждан России. Первые две недели продаж показали высокие результаты: мы получили заявку на 1 млн 300 тыс. билетов. Наибольшую активность проявляют Мексика, Бразилия и США, — сказал Сорокин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Сорокин: Официальный мяч ЧМ-2018 будет представлен накануне жеребьевки турнира

Сорокин: Официальный мяч ЧМ-2018 будет представлен накануне жеребьевки турнира

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет представлен накануне жеребьевки турнира, которая состоится 1 декабря. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета.
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я