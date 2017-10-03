Путин: отставание при подготовке к ЧМ-2018 по футболу есть, расслабляться нельзя

«Отставание по графику программ подготовки к мировому первенству недопустимы. Мы сейчас с коллегами смотрели макеты… в целом, вполне удовлетворительное. Но отставание некоторое все-таки есть, они не носят критичного характера, ничего такого страшного нет, но, как всегда, я уже об этом не раз говорил… на заключительном этапе сложней всего решаются задачи, на это нужно обратить особое внимание», — сказал Путин.

«Как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. Если точка не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели. А если вот так вот расслабиться, то и не доделаем до конца. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день», — добавил президент РФ.