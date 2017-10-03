Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31208164/
3 октября 2017, 17:26 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Путин: отставание при подготовке к ЧМ-2018 по футболу есть, расслабляться нельзя

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Отставание при подготовке объектов к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, есть, расслабляться нельзя, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию культуры и спорта.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>окт</span> — <span class=error>РИА</span> Новости.</em> Отставание при подготовке объектов к Чемпионату мира по футболу который пройдет в России в 2018 году есть расслабляться нельзя сказал президент РФ Владимир <span class=error>Путин</span> заседании совета по развитию культуры и спорта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Отставание по графику программ подготовки к мировому первенству недопустимы. Мы сейчас с коллегами смотрели макеты… в целом, вполне удовлетворительное. Но отставание некоторое все-таки есть, они не носят критичного характера, ничего такого страшного нет, но, как всегда, я уже об этом не раз говорил… на заключительном этапе сложней всего решаются задачи, на это нужно обратить особое внимание», — сказал Путин.

«Как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. Если точка не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели. А если вот так вот расслабиться, то и не доделаем до конца. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день», — добавил президент РФ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
3 октября

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото