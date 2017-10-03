Путин: отставание при подготовке к ЧМ-2018 по футболу есть, расслабляться нельзя
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Отставание при подготовке объектов к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, есть, расслабляться нельзя, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию культуры и спорта.
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«Отставание по графику программ подготовки к мировому первенству недопустимы. Мы сейчас с коллегами смотрели макеты… в целом, вполне удовлетворительное. Но отставание некоторое
«Как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. Если точка не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели. А если вот так вот расслабиться, то и не доделаем до конца. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день», — добавил президент РФ.
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