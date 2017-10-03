Бэйл не поможет сборной Уэльса в матчах европейской квалификации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа D, 6.10.2017, 19:00 -:- Грузия Уэльс

Бэйл получил мышечную травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» на прошлой неделе. В субботу игрок пропустил матч чемпионата Испании с «Эспаньолом».

Сборная Уэльса в группе D за два тура до конца группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018, который пройдет в России, с 14 очками идет на втором месте, на четыре балла отставая от лидирующих сербов. Против грузин команда Уэльса сыграет 6 октября на выезде, с ирландцами — 9 октября дома.