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3 октября 2017, 14:06 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Бэйл не поможет сборной Уэльса в матчах европейской квалификации

МОСКВА, 3 окт — Р-Спорт. Нападающий Гарет Бэйл не поможет сборной Уэльса в отборочных матчах чемпионата мира по футболу-2018 против команд Грузии и Ирландии из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Нападающий Гарет Бейл не поможет сборной Уэльса в отборочных матчах чемпионата мира по футболу-2018 против команд Грузии и Ирландии из-за травмы сообщает Sky Sports. Увеличить
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Бэйл получил мышечную травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» на прошлой неделе. В субботу игрок пропустил матч чемпионата Испании с «Эспаньолом».

Сборная Уэльса в группе D за два тура до конца группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018, который пройдет в России, с 14 очками идет на втором месте, на четыре балла отставая от лидирующих сербов. Против грузин команда Уэльса сыграет 6 октября на выезде, с ирландцами — 9 октября дома.

Сборная Уэльса
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