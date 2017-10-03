Бэйл не поможет сборной Уэльса в матчах европейской квалификации
МОСКВА, 3 окт —
Р-Спорт. Нападающий Гарет Бэйл не поможет сборной Уэльса в отборочных матчах чемпионата мира по футболу-2018 против команд Грузии и Ирландии из-за травмы, сообщает Sky Sports.
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Бэйл получил мышечную травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» на прошлой неделе. В субботу игрок пропустил матч чемпионата Испании с «Эспаньолом».
Сборная Уэльса в группе D за два тура до конца группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018, который пройдет в России, с 14 очками идет на втором месте, на четыре балла отставая от лидирующих сербов. Против грузин команда Уэльса сыграет 6 октября на выезде, с ирландцами — 9 октября дома.
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