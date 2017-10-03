В Пермь привезли золотой Кубок мира по футболу FIFA
3 и 4 октября с ним смогут сфотографироваться все желающие.
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2 октября в Пермь привезли Кубок конфедерации FIFA. Пермь стала пятым городом в туре.
«В краевой столице трофей встретили Министр спорта, физической культуры и туризма Олег Глызин и футболист Алексей Попов», — сообщили в
Тур разработан специально для того, чтобы дать возможность большему числу людей увидеть легендарный футбольный трофей.
«Маршрут по России проложен таким образом, что Кубок смогут увидеть порядка 42 млн человек — это каждый третий житель России, — рассказал член организационного комитета Олег Пилецкий. — Кубок сделан из чистого золота и малахита. Минерал имитирует зеленое футбольное поле. Его перевозку обеспечивает целая команда специалистов, логистика и безопасность продумана самым тщательным образом».
В дни пребывания Кубка в Перми, крупных спортивных мероприятий не запланировано.
«Это бы заставило жителей краевой столицы выбирать между посещением СК имени Сухарева, где будет выставлен Кубок, и другими событиями», — пояснил Министр спорта Прикамья.
Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA стартовал 9 сентября в Москве на стадионе «Лужники». За 123 дня Кубок преодолеет более 27 тысяч км и побывает в 24 городах России — от Калининграда до Владивостока.
3 и 4 октября пермяки смогут увидеть Кубок в СК Сухарева. 3 октября он будет доступен жителям с 13 часов.
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