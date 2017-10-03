В Пермь привезли золотой Кубок мира по футболу FIFA

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2 октября в Пермь привезли Кубок конфедерации FIFA. Пермь стала пятым городом в туре.

«В краевой столице трофей встретили Министр спорта, физической культуры и туризма Олег Глызин и футболист Алексей Попов», — сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Тур разработан специально для того, чтобы дать возможность большему числу людей увидеть легендарный футбольный трофей.

«Маршрут по России проложен таким образом, что Кубок смогут увидеть порядка 42 млн человек — это каждый третий житель России, — рассказал член организационного комитета Олег Пилецкий. — Кубок сделан из чистого золота и малахита. Минерал имитирует зеленое футбольное поле. Его перевозку обеспечивает целая команда специалистов, логистика и безопасность продумана самым тщательным образом».

В дни пребывания Кубка в Перми, крупных спортивных мероприятий не запланировано.

«Это бы заставило жителей краевой столицы выбирать между посещением СК имени Сухарева, где будет выставлен Кубок, и другими событиями», — пояснил Министр спорта Прикамья.

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA стартовал 9 сентября в Москве на стадионе «Лужники». За 123 дня Кубок преодолеет более 27 тысяч км и побывает в 24 городах России — от Калининграда до Владивостока.

3 и 4 октября пермяки смогут увидеть Кубок в СК Сухарева. 3 октября он будет доступен жителям с 13 часов.