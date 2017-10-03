Азмун: Решение о своём будущем приму после ЧМ-2018, хочу играть в больших лигах
Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал, что определится со своим клубным будущим после чемпионата мира 2018 года, на который его национальная команда уже обеспечила себе место.
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«Я хочу играть в больших лигах и приму наилучшее для себя решение после ЧМ-2018. Мне нужно играть в основном составе, потому что отсутствие в нём на протяжении месяца навредит любому игроку.
ЧМ-2018? Все сборные приедут на него подготовленными, и сборная Ирана тоже должна быть готова. Хочу забить на чемпионате мире, я считаю это лучший турнир в мире, — приводит слова Азмуна Tasnim News Agency.
В этом году сообщалось об интересе к 22-летнему Азмуну со стороны «Ливерпуля», «Лацио», «Арсенала» и других европейских клубов.
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